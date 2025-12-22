Slušaj vest

Tunel je sa svojih 7,5 kilometara najduži u Slovačkoj i sedmi u Evropi. Mnogi građani prisustvovali su ceremoniji otvaranja tunela koji se smatra jednim od najizazovnijih infrastrukturnih projekata u zemlji.

Projekat se suočio s godinama kašnjenja zbog teških geoloških uslova u regionu i ponovljenih problema u koje su bile uključene izvođačke kompanije.

Pogledajte kako je izgledalo otvaranje tunela Višnove Foto: printscreen/X/@denniksme

Istorija tunela Višnove seže u 1998. godinu kada je tadašnji premijer Vladimir Mečijar pokrenuo projekat. Usledile su godine haosa s projektom kada je ova deonica auto-puta prvobitno trebalo da bude izgrađena u okviru projekta javno-privatnog partnerstva (JPP).

Nakon što je ovaj plan odbačen 2010. godine, slovačko-italijanski konzorcijum Dúha i Salini Impregilo dobio je ugovor s troškovima od gotovo 500 miliona evra 2014. godine. Radovi na tunelu počeli su u junu 2015. godine.

BiznisKurir/BizPortal

Ne propustiteInfoBizZAVRŠEN NAJDUŽI TUNEL U SRBIJI: Na ovom inženjerskom spektaklu radilo više od 40 stručnjaka, otvaranje na Vidovdan
1743408619tunel-munjino-brdo-fotorina.jpg
InfoBizOBJAVLJEN SNIMAK SUPERTUNELA KOJI NIČE 50M ISPOD NIVOA MORA Skraćuje put između gradova, imaće 2 kružna toka, a ovako će biti regulisana stajališta za toalet
Tunel Rogfast
InfoBizOtvoren železnički tunel dug 33 kilometra: Evo na kojoj relaciji u Austriji će saobraćati, projekat modernizacije krenuo još devedesetih
Tunel pruga
InfoBizNakon 102 dana obnove! Tunel ispod Mon Blana ponovo otvoren za saobraćaj: U projekat rekonstrukcije uloženo 21 milion evra
monblan.jpg