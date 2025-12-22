Otvoren najduži tunel posle 27 godina! Projekat kasnio zbog teških geoloških uslova
Tunel je sa svojih 7,5 kilometara najduži u Slovačkoj i sedmi u Evropi. Mnogi građani prisustvovali su ceremoniji otvaranja tunela koji se smatra jednim od najizazovnijih infrastrukturnih projekata u zemlji.
Projekat se suočio s godinama kašnjenja zbog teških geoloških uslova u regionu i ponovljenih problema u koje su bile uključene izvođačke kompanije.
Istorija tunela Višnove seže u 1998. godinu kada je tadašnji premijer Vladimir Mečijar pokrenuo projekat. Usledile su godine haosa s projektom kada je ova deonica auto-puta prvobitno trebalo da bude izgrađena u okviru projekta javno-privatnog partnerstva (JPP).
Nakon što je ovaj plan odbačen 2010. godine, slovačko-italijanski konzorcijum Dúha i Salini Impregilo dobio je ugovor s troškovima od gotovo 500 miliona evra 2014. godine. Radovi na tunelu počeli su u junu 2015. godine.
BiznisKurir/BizPortal