Tunel je sa svojih 7,5 kilometara najduži u Slovačkoj i sedmi u Evropi. Mnogi građani prisustvovali su ceremoniji otvaranja tunela koji se smatra jednim od najizazovnijih infrastrukturnih projekata u zemlji.

Projekat se suočio s godinama kašnjenja zbog teških geoloških uslova u regionu i ponovljenih problema u koje su bile uključene izvođačke kompanije.

Pogledajte kako je izgledalo otvaranje tunela Višnove

Istorija tunela Višnove seže u 1998. godinu kada je tadašnji premijer Vladimir Mečijar pokrenuo projekat. Usledile su godine haosa s projektom kada je ova deonica auto-puta prvobitno trebalo da bude izgrađena u okviru projekta javno-privatnog partnerstva (JPP).