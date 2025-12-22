OBJAVLJEN SNIMAK SUPERTUNELA KOJI NIČE 50M ISPOD NIVOA MORA Skraćuje put između gradova, imaće 2 kružna toka, a ovako će biti regulisana stajališta za toalet
Tunel Rogfast protezaće se od Randaberga do Bokna, povezujući Stavanger s Bergenom na putu E39 u Norveškoj. Kada bude dovršen sledeće decenije, skratiće vreme putovanja između gradova za 40 minuta. Biće to najduži i najdublji podvodni putni tunel na svetu.
Supertunel dugačak 27 km biće globalno čudo.
Tunel će ići gotovo 400 metara ispod površine mora, a od morskog dna biće udaljen najmanje 50 metara.
Za razliku od Fehmarn Linka, koji se gradi u isto vreme između Danske i Nemačke i koji je kilometar kraći od Rogfasta, Norvežani će bušiti u stenama ispod mora. Fehrman Link će biti sastavljen od lukova koji se postavljaju na morsko dno.
Posred tunela nalaze se ostrva Kvicoj. To je grupa naseljenih ostrva koji ujedno čine i najmanju opštinu u Norveškoj. Za ljude tamo, život će se promeniti čim tunel bude dovršen. Tamo će se izgraditi dva podzemna kružna toka, a izlazi će voditi prema Kvicoju.
Put kroz tunel prolaziće kroz dve paralelne tunelske cevi. Svaka cev sadrži dve trake koje idu u jednom smeru. Izlazi za nuždu takođe će biti izgrađeni nakon svakih 250 metara. Sigurnost je bila veoma važna prilikom projektovanja.
Procenuje se da će tunel koštati oko 40 milijardi evra kada bude dovršen. Danas celo područje povezuju trajekti.
