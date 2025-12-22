Slušaj vest

Tunel Rogfast protezaće se od Randaberga do Bokna, povezujući Stavanger s Bergenom na putu E39 u Norveškoj. Kada bude dovršen sledeće decenije, skratiće vreme putovanja između gradova za 40 minuta. Biće to najduži i najdublji podvodni putni tunel na svetu.

Supertunel dugačak 27 km biće globalno čudo.

Tunel će ići gotovo 400 metara ispod površine mora, a od morskog dna biće udaljen najmanje 50 metara.

Za razliku od Fehmarn Linka, koji se gradi u isto vreme između Danske i Nemačke i koji je kilometar kraći od Rogfasta, Norvežani će bušiti u stenama ispod mora. Fehrman Link će biti sastavljen od lukova koji se postavljaju na morsko dno.

Posred tunela nalaze se ostrva Kvicoj. To je grupa naseljenih ostrva koji ujedno čine i najmanju opštinu u Norveškoj. Za ljude tamo, život će se promeniti čim tunel bude dovršen. Tamo će se izgraditi dva podzemna kružna toka, a izlazi će voditi prema Kvicoju.

Put kroz tunel prolaziće kroz dve paralelne tunelske cevi. Svaka cev sadrži dve trake koje idu u jednom smeru. Izlazi za nuždu takođe će biti izgrađeni nakon svakih 250 metara. Sigurnost je bila veoma važna prilikom projektovanja.