U Austriji je danas otvoren novi železnički tunel Koralm dužine 33 kilometra koji spaja Grac i Klagenfurt, kroz koji će se vozovi kretati brzinom do 250 kilomatara na sat, preneli su lokalni mediji.

Otvaranjem tunela Koralm koji je probijen ispod planinskog masiva Koralp na jugu Austrije u Štajerskoj i Koruškoj, skraćuje se vreme putovanja između Graca i Klagenfurta na 39 minuta, prenosi agencija ANSA.

Brojni državni zvaničnici prisustvovali su prvoj vožnji kroz tunel Koralm, uključujući austrijskog predsednika Aleksandra van der Belena, kancelara Kristijana Štokera i vicekancelara Andreasa Bablera.

Voz je danas krenuo iz Graca u 11.00 časova i stigao u Klagenfurt u 11.38, ali redovni saobraćaj počeće u nedelju i za tu priliku je već rezervisano više 5.500 karata.

"Za železničku kompaniju ÖBB ovo je istorijski korak koji kao nikada do sada povezuje Štajersku i Korušku", izjavio je izvršni direktor te kompanije Andreas Mate.

Projekat modernizacije cele železničke linije, izgradnje novog čvorišta Vestštajermark i nadogradnje glavnih regionalnih stanica pokrenut je 1995. godine.

Taj projekat ima međunarodni značaj jer će ubrzati veze sa Trstom i Venecijom za više od dva sata i direktno će koristiti luci Trst.