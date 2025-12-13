Slušaj vest

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov izjavila je danas da će veća sredstva u budžetu za 2026. za zaštitu životne sredine omogućiti još intenzivniji rad na izgradnji zelene infrastrukture i drugih zelenih projekata, važnih za građane.

"Ovogodišnji budžet jasno pokazuje da je zaštita životne sredine jedan od stubova razvoja Srbije. U narednoj godini raspolagaćemo sa 25,6 milijardi dinara, što je za oko dve milijarde više u odnosu na tekuću godinu, i ta razlika nisu samo brojke na papiru, već su to novi projekti, postrojenja i novi zeleni kilometri koje ćemo izgraditi širom zemlje", rekla je Pavkov, a saopštilo Ministarstvo zaštite životne sredine.

Ona je dodala da će se nastaviti svi započeti kapitalni projekti, a novac će, kako kaže, biti usmeren i u nove mere za čistiji vazduh, u održavanje i unapređenje stanja zaštićenih područja od nacionalnog interesa, kao i u podizanje standarda zaštite životne sredine u skladu sa savremenim standardima.

"Čekaju nas velike stvari i važni projekti u narednoj godini, u kojoj ćemo još brže i intenzivnije raditi, da našim građanima obezbedimo životnu sredinu kakvu i zaslužuju“, rekla je Pavkov.

Prema njenim rečima, Ministarstvo zaštite životne sredine nastaviće intenzivno da radi na projektima izgradnje modernih regionalnih centara za upravljanje otpadom, i prateće infrastrukture, čime se uvode savremeni standardi u ovu važnu oblast. Nastavlja se i sa izgradnjom nedostajuće kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Kada je reč o realizaciji projekata i mera koje su do sada dale dobre rezultate, za iste su i u narednoj godini opredeljena značajna sredstva.

Navela je da je za zamenu kotlova u toplanama i javnim ustanovama opredeljeno 350 miliona dinara, a očekuje se da će krenuti i realizacija projekata za bolji vazduh u više lokalnih samouprava, finansirani kreditnom linijom EBRD od 50 miliona evra.

"Značajna sredstva su i za narednu godinu odvojena za zamenu individualnih ložišta u domaćinstvima i projekte ozelenjavanja. U narednoj godini nastavlja se sa zatvaranjem i sanacijom nesanitarnih deponija, i za to je opredeljeno 1,35 milijardi dinara, dok je za čišćenje divljih deponija i obezbeđivanje video nadzora opredeljeno 200 miliona dinara", rekla je ona.

Prema njenim rečima, za subvencionisanu kupovinu električnih vozila opredeljeno je 170 miliona dinara, za brigu o zaštićenim područjima izdvojeno je 730 miliona dinara, što je čak 180 miliona dinara više u odnosu na 2025. godinu, a za zaštitu i očuvanje voda kao prirodnih resursa novim budžetom opredeljeno je 500 miliona dinara, u odnosu na 30 miliona dinara koliko je bilo predviđeno budžetom u 2025. godini.

Zakonom o budžetu Republike Srbije, za Ministarstvo zaštite životne sredine u 2026. godini izdvojena su najveća sredstva do sada u iznosu od 25,6 milijardi dinara, što je čak pet puta veći iznos u odnosu na 2020. godinu kada je za ovu oblast bilo opredeljeno tek nešto više od pet milijardi dinara.