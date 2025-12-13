Slušaj vest

Ambasador Evropske unije u Srbiji, Andreas fon Bekerat, danas je boravio u svojoj prvoj zvaničnoj poseti institutu BioSense u Novom Sadu, u pratnji direktora Instituta, prof. Vladimira Crnojevića. Posetaje istakla dugogodišnju podršku EU digitalnim inovacijama u poljoprivredi, kao i posvećenost Unije integraciji Srbije u Evropski istraživački prostor.

Osnovan 2015. godine, Institut BioSense se za kratko vreme razvio u vodeći srpski istraživački centar posvećen digitalnoj transformaciji poljoprivrede. Okupljajući stručnjake iz oblasti nauke o materijalima, Interneta stvari (IoT), veštačke inteligencije i inženjerstva biosistema, Institut razvija napredna rešenja usmerena na povećanje efikasnosti, održivosti i konkurentnosti poljoprivrede. Sa timom od gotovo 200 istraživača, BioSense je aktivno uključen u nacionalne i međunarodne projekte, posebno u okviru programa EU Horizont 2020.

Centralni deo posete bio je posvećen rezultatima projekta ANTARES, koji finansira Evropska unija, a koji predstavlja jednu od najvećih inicijativa u okviru programa Horizont2020, vrednu 28 miliona evra. Projekat ANTARES pozicionirao je BioSense kao Evropski centar izvrsnosti u oblasti održive poljoprivrede i bezbednosti hrane, unapređujući istraživačke kapacitete, podstičući razvoj disruptivnih digitalnih tehnologija u poljoprivredi i podržavajući preduzetništvo u agrotehnološkom sektoru.

Ambasador je obišao i savremeni istraživački objekat Instituta, otvoren u aprilu 2023. godine na kampusu Univerziteta u Novom Sadu. Zgrada površine 7.000 m², opremljena najsavremenijim laboratorijama i istraživačkom infrastrukturom, finansirana je putem kredita Evropske investicione banke i predstavlja značajan doprinos razvojunaučne scene u Srbiji.

Obraćajući se tokom posete, ambasador fon Bekerat je izjavio:

- BioSense je snažan primer onoga što Srbija može da postigne kada se nauka, inovacije i evropska saradnja objedine. Evropska unija će nastaviti da podržava Srbiju u razvoju vrhunskih istraživačkih kapaciteta i u pripremama za sve prilike koje donosi članstvo u EU. Budućnost Srbije u našoj Uniji zavisiće od snažnih institucija, dinamične ekonomije i talenata svetskog nivoa,a BioSense već pokazuje da je to moguće.

Direktor Instituta BioSense, prof. Vladimir Crnojević, izrazio je zahvalnost na kontinuiranoj podršci EU:

- Podrška Evropske unije bila je temelj na kojem smo izgradili naše laboratorije i reputaciju. Prava vrednost naše saradnje sa EU prevazilazi finansijske grantove i savremenu opremu. Naučna izvrsnost zahteva više od modernih laboratorija. Zgrada od stakla i čelika jaka je onoliko koliko su jaki integritet i vrednosti ljudi u njoj. Da bi BioSense nastavio ovim putem, od suštinskog je značaja da poštujemo evropske principe institucionalne autonomije i naučnog integriteta, oslobođene spoljašnjih pritisaka koji bi mogli da ugroze stabilnost ili misiju Instituta da služi javnom interesu. Zahvaljujemo Evropskoj uniji što stoji uz nas u uverenju da nauka svetskog ranga može da napreduje jedino u okruženju akademske i institucionalne slobode.

Poseta je još jednom potvrdila posvećenost Evropske unije saradnji sa Srbijom na unapređenju digitalne transformacije, jačanju istraživačke izvrsnosti i razvoju održive poljoprivrede, ključnih prioriteta na putu Srbije ka članstvu u EU.

