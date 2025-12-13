Slušaj vest

Ruski maloprodajni lanacFix Price najavio je dolazak u Srbiju u prvom kvartalu 2026. godine. Time će naši građani imati još jednu opciju više kada je u pitanju kupovina namirnica, kozmetike, ali i ostalih potrepština za kuću.

Kurir Biznis je istraživao kakve bi posledice, dolazak velikog igrača, mogao da ima po srpsko tržište i kakve benefite imaju naši potrošači.

Zoran Nikolić, potpredsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije (NOPS), izjavio je za Kurir Biznis da bi dolazak ruskog maloprodajnog lanca predstavljati benefit za potrošače ako bude umeo da ceni sve što treba da se ceni u realnoj tržišnoj utakmici.

Foto: Shutterstock

Nikolić navodi da je od velikog značaja da Fix Price ne bude kao i svi drugi marketi koji dolaze u Srbiju, kao i da je važno postavi jedan potpuno novi nivo.

- Mi smo navikli da ruski hipermarketi i hard diskoniti imaju nešto drugačiji kvalitet robe od ostalih. Ako Fix Price usaglasi dobar kvalitet i pristojnu cenu, mogao bi da zauzme određeno tržišto učešće. Još uvek je rano da donosimo bilo kakve zaključke - dodaje Nikolić i objašnjava da Srbija željno iščekujemo svaki dolazak novih supermarketa - kaže naš sagovornik.

Za kraj naglašava da je jako važno da svako od nas u marketima pronađe ono što mu je potrebno, ali po nižim cenama.