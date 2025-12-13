Slušaj vest

Deo Hrvata, naročito mladih, i dalje razmišlja o odlasku u inostranstvo u potrazi za boljim životnim uslovima. Razlozi su različiti, ali se najčešće ponavljaju: traže stabilnija radna mesta, veće plate, kvalitetniji socijalni i zdravstveni sistem, mogućnosti profesionalnog napredovanja i generalno uređenije i sigurnije društveno okruženje.

Pored ekonomskih razloga, mnogi ističu i razočaranje stanjem u domaćoj politici, sporu administraciju i osećaj da je napredak teže postići nego u drugim državama. Najpopularnije destinacije za iseljavanje iz Hrvatske poslednjih godina su Nemačka, Austrija i Irska, zbog potražnje za radnicima i relativno jednostavne integracije.

Sve više Hrvata razmišlja i o Skandinaviji, Danska, Norveška i Finska privlače visokim životnim standardom, uređenim institucijama i povoljnim radnim uslovima, dok je Švajcarska čest izbor zbog visokih plata, posebno u medicinskom i tehničkom sektoru.

Iskustvo mladog Hrvata koji razmišlja o odlasku

Jedan mladić iz Hrvatske, star 22 godine, pitao je na Redditu da li se isplati otići u Nemačku. Radi kao dostavljač paketa, poznaje engleski i osnove nemačkog. On je napisao:

- Uvek me zanimalo kako ljudi zarade dobru sumu novca u Nemačkoj i vrate se kući posle godina rada. Sada sam spreman da pokušam, ali svi mi govore da ‘nije kao nekad’ i da se ne isplati. Hteo bih čuti iskustva i savete.

Jedan komentar mu savetuje da ode, jer više od 80% Hrvata koji odu van uspe. Preporučuje početak preko agencije, gde je smeštaj osiguran, a često i karta za prevoz. Plaće su male za nemačke prilike, oko 1850-2000 €, ali kroz nekoliko meseci može uštedeti za svoj stan.

Realnost je, kako savetnik opisuje, tri ili četiri osobe u stanu od 20–30 m², često u lošijem delu grada.

- Ali takvi su početci. Cimeri mogu biti različiti, pazi na stvari. Dok ne rešiš stan i auto, dovoljno ti je ono što stane u jedan kofer i laptop. Kad uštediš, firma obično nudi bolji ugovor, sa platama od oko 2500 € neto pa naviše.

Saveti za prilagođavanje i uštede

Takođe mu savetuje da može menjati poslove ako uštedi zalihu za dva-tri meseca. Novi posao obično se nađe unutar mesec dana. Posle godinu dana rada dobija prava preko biroa, kurs nemačkog, prekvalifikaciju i pomoć sa troškovima stana.

- Najbitnije je da odeš, brzo ćeš pohvatati sve, a ljudi će ti pomoći sa savetima. Nemačka nije kao pre, ali se i dalje lepo živi. Dok si mlad, samo odi. Puno je lakše otići i vratiti se kada si mlađi. U Hrvatskoj ništa neće biti bolje, najbolji su otišli i ne vraćaju se. Ostaju uglavnom ograničeni, lenji i uhljebi - objašnjava.

Jedan Hrvat dodaje da se tamo može lepo živeti i učiti. Početak je težak, prvi posao, novi jezik i država, ali se može savladati. On je nakon dve godine u Nemačkoj otišao u Švajcarsku, gde je odmah našao posao u struci.

Popularne destinacije

Na kraju, neki savetuju da se umesto Nemačke cilja na centralnu Dansku, gde je život tri puta jeftiniji nego u Kopenhagenu, a plate slične. Alternativno, Finska i Norveška nude dobro uređen sistem i kvalitet života.