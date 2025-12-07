Slušaj vest

Kristalno Faberžeovo jaje ukrašeno dijamantima, nekada u vlasništvu ruske carske porodice, prodato je za rekordnih 30,2 miliona dolara (22,9 miliona funti) na aukciji održanoj u londonskom sedištu „Kristija“.

Zimsko jaje, jedno od najcenjenijih dela čuvenog juvelira, kupio je anonimni učesnik aukcije u utorak, saopštila je kuća „Kristi“.

Napravljenо od gorskog kristala i dekorisano platinastim pahuljama sa brušenim dijamantima, ovo jaje se smatra jednim od najimpresivnijih Faberžeovih radova izrađenih za carsku porodicu, navodi se u saopštenju „Kristija“.

Jaje je postavljeno na kristalnu bazu osmišljenu da podseća na otopljeni led, a u njegovoj unutrašnjosti ugravirane su pahulje. Konstruisano je tako da se otvara i otkriva skriveno iznenađenje, buket cveća.

Ovo je treći put da jedno Faberžeovo jaje obara cenovni rekord. Kuća „Kristi“ je Zimsko jaje ranije prodala u Ženevi 1994. i u Njujorku 2002. godine, i oba puta postavljen je svetski rekord za Faberžeov predmet prodat na aukciji. U Njujorku je tada dostiglo cenu od 9,6 miliona dolara.

Faberžeovo zimsko jaje Foto: Wiktor Szymanowicz/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Godine 2007. još jedno Faberžeovo jaje, iz kolekcije porodice Rotšild, prodato je za 18,5 miliona dolara na aukciji iste kuće.

- Današnja cena predstavlja novi svetski rekord za Faberžeovo delo na aukciji i potvrđuje trajnu važnost ovog izuzetnog umetničkog predmeta - prenela je AFP izjavu Margo Oganesjan, aukcionarke „Kristija“.

Jaje visine 8,2 cm izradio je Karl Faberže prema dizajnu Alme Terezije Pihl, jedne od samo dve žene koje su radile u njegovoj juvelirnici u Sankt Peterburgu.

Kuća Faberže je ukupno izradila 50 jaja za carsku porodicu Romanov, a Carsko zimsko jaje jedno je od svega sedam koja se i dalje nalaze u privatnom vlasništvu. Preostala jaja su izgubljena, nestala ili su deo muzejskih i institucionalnih kolekcija.

Ova ekskluzivna jaja izrađivana su od 1885. do 1917. godine, kada je car Nikolaj II bio prinuđen da abdicira.