Kupac prvog stana smatra se osoba koja od 1. jula 2006. pa do današnjeg dana nije posedovala stan, kuću ili udeo u bilo kojoj nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije.

Kupovina prve nekretnine predstavlja jednu od najvažnijih finansijskih odluka, a u savremenim uslovima najčešće podrazumeva i podizanje stambenog kredita. Zbog toga su sve vrste ušteda, bilo povraćaj PDV-a ili oslobađanje od poreza na prenos apsolutnih prava, od velikog značaja.

Šta znači biti kupac prve nekretnine

Kupac prvog stana je lice koje od 1. jula 2006. nije imalo nikakav oblik vlasništva nad nepokretnostima u Srbiji. Isti uslov važi i za sve članove domaćinstva ukoliko zajedno žele da ostvarе poreske pogodnosti. Dakle, ako stan kupujete zajednički, a supružnik već ima udeo u drugoj nekretnini, kupovina se više ne tretira kao kupovina „prvog stana“ u punom smislu zakona.

Dve vrste poreskih olakšica

Poreske pogodnosti zavise isključivo od toga da li stan kupujete od investitora ili od fizičkog lica:

1. Kupovina od investitora (pravnog lica u sistemu PDV-a):

Kupac može podneti zahtev za povraćaj PDV-a, koji je već uključen u cenu.

Kupac je oslobođen plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava.

2. Kupovina od fizičkog lica (prethodni vlasnik):

PDV se ne naplaćuje, pa samim tim nema ni povraćaja.

Kupac može biti oslobođen poreza na prenos apsolutnih prava.

Kupovina prvog stana od investitora

Ako kupujete novu, neuseljenu nepokretnost direktno od investitora koji je u PDV sistemu, imate pravo da potražujete refundaciju PDV-a uračunatog u kupoprodajnu cenu.

Ovo pravo važi za: - do 40 m² za samog kupca, - plus 15 m² za svakog člana domaćinstva koji takođe od 2006. nije posedovao nekretninu. - Primeri maksimalne kvadrature za povraćaj PDV-a: samostalni kupac - 40 m² par - 40 + 15 = 55 m² tročlana porodica - 40 + 15 + 15 = 70 m²

Ako je stan veći, PDV se vraća samo za površinu do koje imate pravo, dok se na preostalu kvadraturu PDV plaća u punom iznosu.

Kako se podnosi zahtev za povraćaj PDV-a?

Zahtev se predaje Poreskoj upravi nakon kompletne isplate i preuzimanja stana. Obavezno je dostaviti dokaze:

- da ste državljanin Srbije sa prebivalištem u zemlji,

- da od 1. jula 2006. niste posedovali nepokretnost,

- da je stan kupljen od investitora u PDV sistemu,

- da je cena u celosti isplaćena.

Poreska uprava donosi rešenje u roku od 30 dana, a isplata povraćaja sledi u narednih 15 dana.

Kupovina prvog stana od fizičkog lica

Kada se stan kupuje od fizičkog lica, PDV se ne obračunava, ali kupac može da ostvari oslobađanje od poreza na prenos apsolutnih prava, koji iznosi 2,5% od vrednosti nekretnine.

I ovde važi oslobađanje do 40 m² za kupca i dodatnih 15 m² po članu domaćinstva. Ako je stan veći, porez se obračunava samo na razliku.

Primer:

Ako kupite stan od 80 m², a pravo na oslobađanje imate do 70 m², porez plaćate samo na preostalih 10 m².

Olakšice pri kupovini na kredit

Za kupce prve nekretnine neke banke omogućavaju niže početno učešće – 10% umesto uobičajenih 20%. Ovo može u velikoj meri olakšati ulazak u proces kupovine, posebno mlađim kupcima, iako niže učešće znači i veću kreditnu obavezu i veću mesečnu ratu.

Kako maksimalno iskoristiti pogodnosti?

Pre kupovine proverite: - da li je investitor u PDV sistemu, - da li ispunjavate uslove za kupca prve nekretnine, - kolika kvadratura ulazi u oslobađanje/povraćaj, - da li vam se više isplati novogradnja (uz povraćaj PDV-a) ili starogradnja (uz oslobađanje od poreza).

Kombinacijom poreskih olakšica i nižeg učešća pri kreditu može se uštedeti nekoliko hiljada evra i značajno olakšati kupovina prvog doma.