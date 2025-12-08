Slušaj vest

Digitalno doba preuzelo je potpuni primat u savremenom globalnom svetu. Tehnološke kompanije beleže sve bolje rezultate, a globalna politička kriza ne umanjuje to nijednog trenutka. Neizvesnost na političkom planu ne utiče na rezultate tehnoloških giganta, naportiv, ona možda radi i u njihovu korist. Što je veća tenzija, kao da se tehnologije sve više uzimaju u obzir, s obzirom da se ona može koristiti u različitim oblastima. Jedna od tehnoloških kompanija koja se međutim poslednjih meseci izdvaja je Intel. Ova kompanija beleži impresivne rezultate poslednjih meseci, a prema procenama analitičara ovakav epilog može se očekivati i u budućnosti pa je s toga Intel trenutno jedan od boljih izbora na tržištu. Pogledajte trenutne cene akcija svetskih tehnoloških kompanija.

Kada pričamo o Intelu, rezultati kompanije poslednjih godinu dana govore više od bilo koje reči. U odnosu na pre godinu dana cena akcije porasla je za skoro 85%! Ipak, ako mislite da je ovo kraj, prevarili ste se, jer je u odnosu na pre šest meseci taj rast čitavh 100%! Poslednjih dana, isto kao i pre odnosu na pre mesec dana, Intel beleži rast od oko 10%. Ove činjenice svrstavaju Intel na ubedeljivo prvo mesto na listi investicija za budućnost. Konstantni i visoki rast potvrđuje da je akcija ove kompanije najbolji mogući izbor za investitore kada je u pitanju dugoročno ulaganje. Ništa drugačije nije ni kada se radi o kratkoročnim ulaganjima, s obzirom da je rast ove kompanije izuzetno veliki, pa i oni koji bi da kratkoročno ulažu mogu očekivati profit u narednim danima.

U vremenu kada tehnologija igra ključnu ulogu u skoro svakom segmentu života i poslovanja, i sve više investitora iz Srbije pokazuje interesovanje za akcije kompanija iz tehnološkog sektora. Intel, kao jedan od najpoznatijih proizvođača procesora i čipova na svetu, zauzima važno mesto u globalnoj digitalnoj infrastrukturi – od personalnih računara, preko data centara, pa sve do razvoja veštačke inteligencije. Za one investitore u Srbiji koji razmišljaju o diverzifikaciji svog investicionog portfolija i žele da se bolje upoznaju sa mogućnostima koje nudi svetsko tržište, Intel može biti zanimljiv i veoma dobar izbor. Dodatno, hladnije temperature I loše vreme navodi ljude da sve više vremena u takvim danima provode uz tehnologiju, što povećava profit tehnoloških kompanija a time i cenu njihovih akcija. Što se tiče Intela, on je jedan od pametnijih izbora, pošto je njegov rast prisutan tokom cele godine, i u narednim nedeljama može samo biti još veći pa s toga ne treba mnogo oklevati kada je u pitanju izbor za investiranje.

Savremeni svet ne čeka one koji oklevaju – on nagrađuje one koji uče, prilagođavaju se i donose odluke na osnovu znanja. Tehnologija je danas pokretač promena, a razumevanje načina na koji funkcionišu vodeće kompanije može biti prvi korak ka finansijskoj budućnosti. Ako i vi želite da budete deo sveta modernog investiranja, ne morate donositi velike odluke preko noći – dovoljno je da počnete od znanja. Istražujte, pratite tržište, učite kako funkcioniše trgovanje i testirajte svoje ideje u bezbednom okruženju. Otvorite besplatan demo nalog već danas i napravite svoj prvi korak ka većoj finansijskoj pismenosti i samopouzdanju u svetu investicija. Pratite sve novosti i upoznajte se sa svetom trgovanjabesplatnom prijavom na našoj platformi.