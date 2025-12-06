Slušaj vest

Novi sistem e-bolovanje povezuje izabrane lekare, poslodavce i Republički fond za zdravstveno osiguranje u jedinstvenu elektronsku mrežu, čime se ukida potreba za doznakama u papirnom obliku – prema obrazloženju, to bi trebalo da smanji administrativne troškove i rizik od grešaka, ubrza proceduru i poveća pravnu sigurnost i transparentnost procesa.

Dokumenti se razmenjuju elektronski

Reč je o sistemu koji bi trebalo da građanima olakša ostvarivanje prava na bolovanje, jer zaposleni više neće biti u obavezi da poslodavcu donose papirna uverenja i doznake, već će se svi podaci i dokumenti razmenjivati automatski, u elektronskom obliku.

Dakle, izabrani lekar izdaje potvrde i izveštaje o bolovanju u elektronskoj formi, a one se automatski prosleđuju poslodavcima i nadležnim institucijama. Takođe, predviđen je i elektronski obračun naknade zarade, kao i mogućnost elektronskog ulaganja prigovora, pišu mediji.

Međutim, kako je ranije napomenuto, da bi sistem funkcionisao, potrebno je digitalizovati milione zdravstvenih kartona. Plan je da u naredne dve godine podaci iz svih 360 zdravstvenih informacionih sistema pređu na čuvanje u Državni data centar.

Zaštita podataka prioritet

Poseban izazov je zaštita poverljivih zdravstvenih podataka.

– To će definitivno biti najveći informacioni sistem u zemlji koji će raditi zahvaljujući dosadašnjim kapacitetima koji smo podigli, posebno zahvaljujući Državnom data centru u Kragujevcu. Poseban zadatak je zaštita podataka o ličnosti gde smo obezbedili da sve ono što se tiče same dijagnoze, tim podacima mogu da pristupe isključivo izabrani lekari – objasnio je direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Jovanović.