Slušaj vest

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut razgovarao je danas u Ložionici sa direktorom Кancelarije za Informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailom Jovanovićem o budućoj primeni softverskog rešenja "e-Bolovanje - Poslodavac".

Podsećajući da je pre nekoliko dana Vlada Srbije usvojila Predlog zakona o razmeni podataka, dokumenata i obaveštenja u slučaju nastupanja privremene sprečenosti za rad korišćenjem softverskog rešenja "e-Bolovanje – Poslodavac“, prof. dr Macut je istakao da je uvođenje ovog rešenja još jedan korak u modernizaciji javne uprave i jačanju pravne sigurnosti zaposlenih i poslodavaca.

- Ovim zakonom pokazujemo da Srbija nastavlja putem digitalizacije i stvaranja države koja radi u interesu građana, zaposlenih i privrede - brzo, odgovorno i u korak sa savremenim evropskim standardima - poručio je premijer Macut.

Кako je istakao, predloženi zakon ukida obavezu zaposlenih da poslodavcu nose papirna uverenja i doznake o bolovanju, budući da će se svi podaci i dokumenti razmenjivati automatski, u elektronskom obliku.

- Zahvaljujući ovom zakonu poslodavci će direktno u sistemu primati potvrde i izveštaje o privremenoj sprečenosti za rad, kao i obračune naknade zarade i odluke lekarskih komisija, čime se sprečava i bilo kakvo kašnjenje u isplati naknade zaposlenima - dodao je premijer Macut.

Direktor Кancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović ukazao je da digitalizacija bolovanja znači manje papirologije, manje odlazaka na šaltere i bržu komunikaciju između poslodavaca, zdravstvenih ustanova i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO), čime se jača efikasnost i transparentnost, kao i zaštita ličnih podataka zaposlenih.

Cilj donošenja ovog zakona, kako je istakao, jeste uvođenje efikasnog i bezbednog sistema za elektronsku razmenu podataka između lekara, poslodavaca i RFZO u slučaju privremene sprečenosti za rad. Jovanović je precizirao da je predloženim zakonom propisano i da sistem uspostavlja Кancalarija za IT i eUpravu, čime se obezbeđuje efikasnost i sigurnost u razmeni podataka.

Predlagač ovog zakona je Кancelarija za IT i eUpravu, na zajedničku inicijativu Ministarstva finansija, Ministarstva zdravlja, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva privrede, uz podršku UNDP-a i NALED-a.

Predviđeno je da se sa primenom ovog zakona počne 1. januara 2026. godine, osim obračuna naknade zarade prema Fondu, koji se primenjuje od 1. aprila, dok preduzetnici koji zapošljavaju radnike imaju rok do 1. januara 2027. da se uključe u sistem.