Sistem e-bolovanja trebalo bi da zaživi uskoro u svim zdravstvenim ustanova, a kako će to izgledati u praksi, za Kurir televiziju objasnio je Nikola Radoman, savetnik za digitalizaciju u Ministarstvu zdravlja.

- Prvo iskustvo je pokazalo da su lekari zadovoljni korišćenjem sistema. Započeli smo pilot projekat u četiri beogradska doma zdravlja, Voždovac, Obrenovac, Zemun i Vračar. Do sada je napisano već nekih 12.000 bolovanja - kaže Radoman.

Objasnio je i na koje načine su konkretno rasterećeni medicinski radnici.

Foto: Kurir Televizija

- Skoro 1000 bolovanja je već poslato na lekarsku komisiju Republičkog fonda, sada je dosta smanjen administrativni rad lekarima, ne moraju više da vode računa koliko određena bolest može da bude na privremenoj sprečenosti za rad, već sistem to radi za njih. Takođe ne moraju da vode računa kada pacijent treba da se uputi na lekarsku komisiju, sistem to radi za njih.

Za pacijente je takođe došlo do mnogih olakšanja.

- Za pacijente to znači sada mnogo manje papira, manje odlazaka kod poslodavca, oni kada su bolesni ne moraju da nose više svoje potvrde o privremenoj sprečenosti za rad, već to mogu da urade elektronskim putem. Te potvrde im stižu na portal zdravlje. Pacijenti samo treba da se registruju na taj portal i da pokupe kako potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad, tako i doznake o zaključenom bolovanju.

OVAKO FUNKCIONIŠE E-BOLOVANJE - Detaljno o koracima koje sada preduzimaju lekari i pacijenti, više nema komplikovanih procedura! Izvor: Kurir televizija

Otkrio je i kako te potvrde dolaze do poslodavca.

- Tako što građani na neki način moraju u elektronskoj formi da ih distribuiraju to do poslodavca.

Kurir.rs