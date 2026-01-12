Slušaj vest

Svetski gradovi koji su poznati po velikom broju Srba svakako su Beč i Čikago, ali i Malta se godinama unazad izdvaja kao popularna radna destinacija za naše građane. Danas u ovoj maloj ostvrskoj državi živi i radi nekoliko hiljada Srba.

- Srpska zajednica na Malti je velika, ima nas sigurno nekoliko hiljada. Ranije nas je bilo i više, ali se tokom kovida situacija promenila, kaže za RINU Slobodan Rangelov, koji već godinama živi i radi na ovom ostrvu.

Malta je, prema njegovim rečima, sve češći izbor srpskih turista, pre svega zbog povoljnih cena i klime.

- Mnogo Srba bira Maltu za turistička putovanja jer su cene avionskog prevoza i smeštaja veoma povoljne. Tome dodatno doprinosi klima, jer ovde imamo gotovo 360 sunčanih dana u godini, ističe Rangelov.

Foto: RINA

Veliki broj naših ljudi na Malti bavi se turizmom i izdavanjem smeštaja, što dodatno olakšava dolazak gostima iz Srbije.

- Naši ljudi ovde imaju smeštajne kapacitete, pa se srpski turisti često informišu preko prijatelja. Naravno, na ostrvu ima i mnogo hotela, kao i smeštaja preko Bookinga i Airbnb-a. I ja se bavim tim poslom, a gosti nam se javljaju i preko sajtova i preko preporuka, objašnjava on.

Cene smeštaja, kako navodi, u velikoj meri zavise od sezone.

- U principu su cene pristupačne, ali sve zavisi od perioda u godini. Najpovoljniji su januar, februar i mart, kada se može naći znatno jeftiniji smeštaj nego u letnjim mesecima, dodaje Rangelov.

Kada je reč o dugoročnom ili trajnom najmu stanova, situacija se poslednjih godina značajno promenila.

- U prethodnim godinama cene su bile mnogo pristupačnije, ali su sada otišle u nebo. Dvosobni stanovi se kreću od 800 do 1.000 evra mesečno, pa naviše, u zavisnosti od lokacije i toga da li u stanu boravi porodica, kaže naš sagovornik.

Foto: visitmalta / NTO Malta

Razlozi zbog kojih se naši ljudi odlučuju za život i rad na Malti su brojni, ali more i sunce i dalje su na prvom mestu.

- Ranije se radna dozvola dobijala mnogo lakše, dok se danas uvode nova pravila. Ipak, satnice su i dalje povoljne – za početnike se kreću od sedam do osam evra po satu, a kasnije rastu u zavisnosti od vrste posla“, zaključuje Rangelov.