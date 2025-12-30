Slušaj vest

Smeštena između Sicilije i severnoafričke obale, proglašena je za najtopliju evropsku prestonicu za posetu u januaru.

Globalna platforma za rezervacije Omio analizirala je podatke o temperaturama svih evropskih prestonica kako bi otkrila koje od njih nude idealan zimski odmor, a Valeta je zauzela prvo mesto.

S temperaturom od 16 stepeni u januaru, Valeta nudi idiličan odmor za početak godine onima kojima je potreban dodatak vitamina D, s vedrim plavim nebom i zanosnim pogledom na Sredozemno more.

Deo Uneskove svetske kulturne baštine

Grad Valeta, koji je deo Uneskove svetske kulturne baštine, pruža jedinstveni šarm koji je teško pronaći drugde, piše Ekspres.

Iako mali, grad privlači mnoštvo turista svake godine zahvaljujući svojoj neobičnoj arhitekturi duž šarmantnih ulica.

Popularne atrakcije uključuju Valetino priobalje, Palatu Velikog Majstora (Grand Master's Palace) i Baraka lift. Dok je Republička ulica (Republic Street) užurbano područje za kupovinu, restorane i kulturu, Uzana ulica (Strait Street) je poznata po uskim uličicama i živahnom noćnom životu.

Još jedna značajna turistička atrakcija je Prokatedrala Svetog Jovana (St. John's Pro-Cathedral), veličanstvena građevina koja datira s početka 16. veka. Vojna i pomorska prošlost grada oblikuje identitet Valete i Malte u celini, s fascinantnom istorijom na svakom koraku.

Šira oblast Malte nudi još više skrivenih dragulja.

Iako Valeta nema plaže u prestonici, u neposrednoj blizini nalaze se neke od najpopularnijih malteških plaža, uključujući Plavu lagunu (Blue Lagoon), plažu Melijeha (Mellieha Beach), zaliv Svetog Petra (St Peter's Pool), zaliv Romla, Zlatni zaliv, plažu Zlatni pesak i plažu u zalivu Armijer (Armier Bay Beach).

Turisti oduševljeni

Turisti hvale prestonicu Malte, a jedan korisnik na Trip advajzoru (TripAdvisor) rekao je: "Prelep grad. Divni spomenici, predivno vreme. Dobar izbor obuće za šetnju bez cilja. Izvanredan ratni muzej, vredi posetiti, veoma dobro uređen."

Drugi je dodao: "Poseta gradu je još lepša nego što izgleda na fotografijama, video-zapisima i recenzijama. Neverovatna koncentracija istorijskih, umetničkih i kulturnih znamenitosti i bogatstva čini da podseća na malu Italiju. Prelepa i veoma živa, Valeta! Definitivno vredi posetiti!, pišu 92Putovanja.

Treći je primetio: "Valeta, najmanja prestonica, ali bogata istorijom svojih vitezova i spomenicima koje štiti UNESKO. Ulazi se sa trga gde fontana sa daždevnjacima dominira. Nastavite duž drevnih zidina - sa desne strane je zgrada parlamenta koju je dizajnirao Renzo Piano, a sa leve dugačak stepenik sa kojeg se pruža spektakularan pogled. Grad je pun delimično arapskih stilova, sa uskim ulicama koje idu gore-dole! Karakteristični su zatvoreni balkoni i njihova obojena vrata, terase barova sa malim stolovima na stepenicama… pravo uživanje! Engleske telefonske govornice i ulični uglovi savršeni za fotografisanje! Katedrala sa najvećom kupolom u Evropi, ali pravo iznenađenje je ko-katedrala. Za posetu u jednom danu, barem."