Prema njenim rečima, Malta u oktobru je mesto gde je more još uvek dovoljno toplo za kupanje, iako ponekad može biti blago hladnjikavo. Nina, koja priznaje da je zimogrožljiva, ulazi u vodu bez problema, što potvrđuje da je temperatura mora i dalje prijatna.

Što se tiče cena, Malta je značajno jeftinija nego u Beogradu. Ogromna porcija paste košta oko 800 dinara, pivo je 2 do 2,5 evra, dok je ogroman sladoled dostupan za samo 300 dinara. Jedini dodatni trošak na plaži predstavljaju ležaljke sa suncobranom - komplet iznosi 20 evra.

Nina je posebno istakla da je uspela da pronađe savršeno putovanje za 5.000 dinara, spakovala se i krenula, a sve je organizovano na samo dva sata leta od Beograda. Karte za Maltu mogu se naći i za manje od 50 evra, što je čini idealnom destinacijom za kratke jesenske odmore.

Kuhinja na Malti je mešavina italijanske i arapske kuhinje i prema Nininim rečima, preukusna je i lako dostupna na svakom koraku. Dodaje i da se srpski jezik čuje svuda, što olakšava snalaženje turistima iz Srbije.

Nina takođe ističe da gužve gotovo da nema, što čini Maltu u oktobru savršenom destinacijom za opuštanje i uživanje u prelepim prizorima ostrva, uključujući i panoramu iz luke.

Za sve koji traže jeftino putovanje iz Beograda sa toplim morem i odličnom hranom, Malta u oktobru je destinacija koja nudi upravo to - kombinaciju cene, udobnosti i prirodnih lepota.