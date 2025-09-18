Slušaj vest

Ovo je idealno vreme za one koji vole da kombinuju kulturne sadržaje, prirodu i gastronomiju. Uz to, mnogi hoteli u ovom periodu nude posebne pogodnosti za porodice, ali i za poslovne goste – od velnes paketa do kongresnih programa i tim bildinga

Slovenija – bajkoviti pejzaži i morski duh

Slovenija u jesen kombinuje prirodu, vino i morski ambijent. Ljubljana je u ovo doba godine mirnija, idealna za šetnje uz reku Ljubljanicu i posete brojnim muzejima i galerijama. Bled i Bohinj postaju prava bajka zahvaljujući mešavini jesenjih boja, jezera i maglovitih jutara. Za ljubitelje vina, Maribor i vinogradarski region oko njega predstavljaju pravi praznik berbe i vina.

Slovenija je poznata i po svojim termama – od Termi Čatež, Termi Olimia, Thermane Lasko ili Rogaške Slatine, koje u jesen nude posebne velnes pakete, spa programe i pogodnosti za porodice i parove.

Na obali, jesen donosi poseban šarm u Piranu i Portorožu. Piran, sa svojim uskim ulicama i venecijanskim arhitektonskim stilom, pruža romantičnu atmosferu i idealan je za šetnje pored mora. Portorož, poznat po spa centrima i velnes ponudi, pravi je izbor za opuštanje i uživanje u tišini jeseni.

Hrvatska – priroda, kultura i gastronomija

Hrvatska u jesen nudi šarolik spektar destinacija. Istra je tada u znaku tartufa, vina i maslinovog ulja. Mali gradovi poput Motovuna i Grožnjana odišu srednjovekovnim šarmom i mirisima svežih jesenjih delicija.

Poseban dragulj u ovo doba godine je Kvarner – region koji spaja more i planine. Grad Rijeka nudi bogat kulturni program i živopisne šetnje uz more, dok su ostrva Krk, Cres i Lošinj savršena za miran odmor bez letnjih gužvi. Planina Učka i Nacionalni park Risnjak pružaju fantastične prilike za planinarenje i uživanje u prirodi obojenoj jesenjim tonovima.

U centralnom delu zemlje, Zagreb postaje grad kulture i festivala, dok šetnje njegovim parkovima u jesenjem ruhu otkrivaju toplu i pitomu stranu metropole. Ljubitelji prirode ne smeju propustiti Plitvička jezera, koja upravo u jesen izgledaju najbajkovitije, okružena šumama u zlatnim bojama.

Za one koji traže opuštanje, Hrvatska nudi i termalne komplekse poput Termi Sveti Martin, gde se velnes i banjski programi savršeno uklapaju u jesenje raspoloženje.

Crna Gora – spoj mora i planina

U Crnoj Gori jesen donosi mirniji ritam obale i idealne uslove za obilazak planinskih predela. Kotor i Boka Kotorska u ovom periodu postaju posebno romantični: šetnje uskim kamenim ulicama bez letnjih gužvi pružaju osećaj autentičnosti. Na severu zemlje, Durmitor i kanjon Tare pozivaju na planinarenje, vožnju bicikla i istraživanje spektakularnih pejzaža. Za ljubitelje vina, regioni Crmnica i Ćemovsko polje u Podgorici nude vinske ture i degustacije tokom berbe, što je poseban doživljaj jeseni.

Bosna i Hercegovina – planinski predeli i skijališta

Bosna i Hercegovina je pravi izbor za ljubitelje prirode i planina u jesen. Jahorina je već tada u pripremi za zimsku sezonu, ali jesen pruža mirne šetnje i svež planinski vazduh, bez gužvi. Nedaleko od Sarajeva nalazi se i ski centar Ravna planina, koji sve više privlači turiste modernom infrastrukturom i sadržajima za aktivni odmor tokom cele godine.

Posebne pogodnosti hotela u jesen

Jesen je takođe period kada hoteli širom regiona nude posebne pogodnosti. Za porodice i turiste to podrazumeva povoljnije cene smeštaja, velnes pakete, produžene vikend aranžmane i gastronomske festivale u saradnji sa lokalnim proizvođačima vina i hrane.

Sa druge strane, poslovni segment takođe dobija na značaju: jesen je sezona kongresa, seminara i team building događaja. Hoteli u destinacijama poput Portoroža, Kotora, Zagreba i Ljubljane nude moderne kongresne sale, konferencijske pakete i kombinaciju poslovnih sadržaja sa leisure iskustvima. Tako kompanije mogu da spoje radne obaveze sa opuštanjem u prirodi, spa tretmanima i gastronomskim užicima.