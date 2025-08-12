Koji su najčešći skriveni troškovi na putovanju

Putovanja su sve skuplja, a ove godine manje ljudi planira letovanje, samo 46 odsto u odnosu na 53 procenta prošle godine, pokazuje istraživanje Bankrate-a.

Glavni razlog: nedostatak novca, navodi čak 65 odsto onih koji neće putovati, piše CNBC Make it. Osim prevoza i smeštaja, turisti često zaborave na dodatne takse koje se naplaćuju na licu mesta i koje nisu uvek jasno prikazane prilikom rezervacije.

- Ove takse podržavaju lokalni turizam i zaštitu okoline, ali važno je znati za njih unapred - kaže Melisa Ulrih, savetnica za putovanja.

Stručnjaci savetuju da u budžet uvek uračunate i potencijalne dodatne troškove.

Najčešći skriveni troškovi:

- Uslužna naknada u restoranima - U mnogim zemljama je već uračunata u račun, pa dodatni bakšiš nije obavezan.

- Resort fee – Dodatna naknada za hotelske sadržaje, posebno u mestima poput Havaja, naplaćuje se pri dolasku i često izostane u ukupnoj ceni prilikom rezervacije.

- Naknade za inostrane transakcije – Banke i kartice često naplaćuju provizije za plaćanje u stranoj valuti. Bolje je birati plaćanje u lokalnoj valuti

- Parking – Hoteli mogu naplaćivati i do 50 dolara po noći za parking, posebno u popularnim destinacijama.

- Putno osiguranje – pametan dodatak iako nije obavezno, putno osiguranje može biti presudno ako dođe do otkazivanja ili problema na putu.