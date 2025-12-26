Država dodaje pare građanima za kiriju i režije: Evo ko može da dobije pomoć i pod kojim uslovima
Pravo na naknadu troškova stanovanja ostvaruje korisnik zagarantovane minimalne naknade, osim u slučaju beskućnika koji su smešteni u prenoćištu ili prihvatilištu, onih kojima je odobrena usluga organizovanog stanovanja, kao i žrtava nasilja u porodici i žrtava trgovine ljudima kojima je obezbeđen smeštaj u kriznim okolnostima.
Opština pokriva 30 odsto troškova
Troškovi stanovanja obuhvataju izdatke za zakupninu, komunalne naknade, grejanje, vodne usluge, kao i troškove nastale sprovođenjem radova usmerenih na povećanje energetske efikasnosti zgrade. Jedinica lokalne samouprave dužna je korisnicima zagarantovane minimalne naknade da prizna pravo na pokriće troškova stanovanja u iznosu od najmanje 30 odsto iznosa zagarantovane minimalne naknade koja je odobrena samcu ili domaćinstvu, piše Podravski.hr.
U slučaju da su stvarni troškovi stanovanja niži od propisanih 30 odsto zagarantovane minimalne naknade, korisniku se priznaje naknada u visini stvarno nastalih troškova.
Jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb, može troškove stanovanja delimično ili u celosti izmiriti direktno, u ime i za račun korisnika zagarantovane minimalne naknade.
Iznos zagarantovane minimalne naknade određuje se u propisanom procentu od osnovice koju odlukom utvrđuje Vlada Republike Hrvatske. Osnovica na osnovu koje se obračunava iznos zagarantovane minimalne naknade iznosi 150 evra i utvrđuje se jednom godišnje.
Koliko će ko da dobije?
Zagarantovana minimalna naknada za samca iznosi:
100% osnovice za radno sposobnog samca = 150 evra
130% osnovice za stariju osobu i osobu potpuno nesposobnu za rad = 195 evra
Zagarantovana minimalna naknada za domaćinstvo utvrđuje se kao zbir udela članova domaćinstva, a udeo za pojedinog člana domaćinstva iznosi:
70% osnovice za odraslu radno sposobnu osobu = 105 evra
95% osnovice za odraslu osobu potpuno nesposobnu za rad i za stariju osobu = 142,50 evra
120% osnovice za samohranog radno sposobnog roditelja = 180 evra
135% osnovice za samohranog roditelja potpuno nesposobnog za rad = 202,50 evra
70% osnovice za dete = 105 evra
80% osnovice za dete u jednoroditeljskoj porodici = 120 evra
90% osnovice za dete samohranog roditelja = 135 evra
120% osnovice za trudnicu i porodilju do šest meseci nakon porođaja = 180 evra
U slučaju da samac ili domaćinstvo ostvaruju prihod, visina zagarantovane minimalne naknade utvrđuje se kao razlika između iznosa zagarantovane minimalne naknade i mesečnog prihoda samca ili domaćinstva.
Zahtev za priznavanje prava podnosi se Zavodu prema mestu prebivališta. Zagarantovana minimalna naknada priznaje se od dana podnošenja zahteva ili od dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti.
Ko ima pravo na naknadu?
Pravo na zagarantovanu minimalnu naknadu ostvaruje samac ili domaćinstvo koji nemaju dovoljno sredstava za osnovne životne potrebe, niti ih mogu obezbediti iz:
prihoda samca ili članova domaćinstva, niti od obveznika izdržavanja
prodaje ili izdavanja stana ili kuće u vlasništvu samca ili člana domaćinstva koju ne koristi za stanovanje
prodaje ili korišćenja poslovnog prostora u vlasništvu samca ili člana domaćinstva
prodaje pokretnih stvari u vlasništvu samca ili člana domaćinstva koje ne koristi za podmirivanje osnovnih životnih potreba
prodaje, zakupa ili izdavanja druge imovine u vlasništvu samca ili člana domaćinstva koja ne služi za podmirivanje osnovnih životnih potreba ili po drugom osnovu.
Kurir Biznis/Poslovni.hr