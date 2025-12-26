Slušaj vest

Iznos zagarantovane minimalne naknade određuje se u propisanom procentu od osnovice koju odlukom utvrđuje Vlada.

Pravo na naknadu troškova stanovanja ostvaruje korisnik zagarantovane minimalne naknade, osim u slučaju beskućnika koji su smešteni u prenoćištu ili prihvatilištu, onih kojima je odobrena usluga organizovanog stanovanja, kao i žrtava nasilja u porodici i žrtava trgovine ljudima kojima je obezbeđen smeštaj u kriznim okolnostima.

Opština pokriva 30 odsto troškova

Troškovi stanovanja obuhvataju izdatke za zakupninu, komunalne naknade, grejanje, vodne usluge, kao i troškove nastale sprovođenjem radova usmerenih na povećanje energetske efikasnosti zgrade. Jedinica lokalne samouprave dužna je korisnicima zagarantovane minimalne naknade da prizna pravo na pokriće troškova stanovanja u iznosu od najmanje 30 odsto iznosa zagarantovane minimalne naknade koja je odobrena samcu ili domaćinstvu, piše Podravski.hr.

U slučaju da su stvarni troškovi stanovanja niži od propisanih 30 odsto zagarantovane minimalne naknade, korisniku se priznaje naknada u visini stvarno nastalih troškova.

Jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb, može troškove stanovanja delimično ili u celosti izmiriti direktno, u ime i za račun korisnika zagarantovane minimalne naknade.

Iznos zagarantovane minimalne naknade određuje se u propisanom procentu od osnovice koju odlukom utvrđuje Vlada Republike Hrvatske. Osnovica na osnovu koje se obračunava iznos zagarantovane minimalne naknade iznosi 150 evra i utvrđuje se jednom godišnje.

Koliko će ko da dobije? Zagarantovana minimalna naknada za samca iznosi:

100% osnovice za radno sposobnog samca = 150 evra

130% osnovice za stariju osobu i osobu potpuno nesposobnu za rad = 195 evra

Zagarantovana minimalna naknada za domaćinstvo utvrđuje se kao zbir udela članova domaćinstva, a udeo za pojedinog člana domaćinstva iznosi:

70% osnovice za odraslu radno sposobnu osobu = 105 evra

95% osnovice za odraslu osobu potpuno nesposobnu za rad i za stariju osobu = 142,50 evra

120% osnovice za samohranog radno sposobnog roditelja = 180 evra

135% osnovice za samohranog roditelja potpuno nesposobnog za rad = 202,50 evra

70% osnovice za dete = 105 evra

80% osnovice za dete u jednoroditeljskoj porodici = 120 evra

90% osnovice za dete samohranog roditelja = 135 evra

120% osnovice za trudnicu i porodilju do šest meseci nakon porođaja = 180 evra

U slučaju da samac ili domaćinstvo ostvaruju prihod, visina zagarantovane minimalne naknade utvrđuje se kao razlika između iznosa zagarantovane minimalne naknade i mesečnog prihoda samca ili domaćinstva.

Zahtev za priznavanje prava podnosi se Zavodu prema mestu prebivališta. Zagarantovana minimalna naknada priznaje se od dana podnošenja zahteva ili od dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

Ko ima pravo na naknadu?

Pravo na zagarantovanu minimalnu naknadu ostvaruje samac ili domaćinstvo koji nemaju dovoljno sredstava za osnovne životne potrebe, niti ih mogu obezbediti iz:

prihoda samca ili članova domaćinstva, niti od obveznika izdržavanja

prodaje ili izdavanja stana ili kuće u vlasništvu samca ili člana domaćinstva koju ne koristi za stanovanje

prodaje ili korišćenja poslovnog prostora u vlasništvu samca ili člana domaćinstva

prodaje pokretnih stvari u vlasništvu samca ili člana domaćinstva koje ne koristi za podmirivanje osnovnih životnih potreba

prodaje, zakupa ili izdavanja druge imovine u vlasništvu samca ili člana domaćinstva koja ne služi za podmirivanje osnovnih životnih potreba ili po drugom osnovu.