Skandinavske zemlje, poput Švedske, Norveške i Danske, često se u javnom diskursu doživljavaju kao svojevrsne „obećane zemlje“. One privlače pažnju širom sveta, pa i sa prostora Balkana, zbog visokog kvaliteta života, stabilnih ekonomija, socijalne sigurnosti i transparentnog društvenog sistema.

Za mnoge ljude iz zemalja poput Srbije i Hrvatske, Skandinavija predstavlja prostor u kome mogu da ostvare profesionalne i lične ambicije, obezbede bolju budućnost za porodicu i žive u društvu koje ceni jednakost, obrazovanje i zdravlje. Međutim, percepcija ovih zemalja kao idealnih destinacija ne proizlazi samo iz statistike — ona je duboko ukorenjena i u kulturnim narativima, medijima i pričama o uspehu, što dodatno oblikuje aspiracije onih koji tragaju za sigurnijom i prosperitetnijom budućnošću.

Kao i mnogi Hrvati, jedan Srbin razmišlja o odlasku iz svoje zemlje. Ostao je bez posla, godine su se nagomilale i više ne vidi svetlu budućnost za sebe u Srbiji.

„Gde da emigriram? Predlozi su dobrodošli. Izgubio sam posao u prosveti pre nekoliko meseci i tražim novi. Četrdeseta mi kuca na vrata, nemam deficitarno zanimanje, živim sa porodicom u malom gradu. Ako imate neke predloge, slobodno pišite. Podelite svoja iskustva ili iskustva prijatelja. Evo šta sam do sada razmatrao: SAD (lutrija kasni, prijaviću se i ove godine; druga opcija Aljaska, koja, koliko vidim, ove godine nije aktuelna. Da li je neko radio selidbe po Americi? Da li sam kvalifikovan sa 39 godina za neki W&T?); Norveška (dobio sam ponudu za posao – stalno zaposlenje, zahvaljujući iskustvu u radu sa osobama sa invaliditetom na poslu koji sam radio pre prosvete, ali posao nije ‘skilled’, pa sam u dilemi da li da podnesem prijavu jer košta 6.300 kruna); sezonski rad na Malti; DHL vozač u Nemačkoj. Ako znate još neke poslove za nas koji nismo iz EU, pišite“, opisao je svoju situaciju na Reditu.

„Norveška je raj na zemlji, ali cene bole glava“

U komentarima, kojih ima zaista mnogo, gotovo svi poručuju: nema dileme — Norveška je najbolja zemlja za život.

"Norveška, ako možeš da podneseš zimu. Od svega što si naveo kao opcije, Norveška je najstabilnija zemlja sa najboljim socijalnim uređenjem, tako da ćeš ti i porodica biti zaštićeni. Uz sve to, u Norveškoj je izuzetno teško dobiti radnu dozvolu i ti si pravi srećnik što je imaš.“

Javio se i jedan korisnik Redita koji se nedavno preselio u Norvešku i iskreno opisao prednosti i mane života na severu Evrope.

"Najveći problem su cene hrane – ovo je nenormalno: čokolada od 100 g 600 dinara (5,13 evra), pileći file 1 kg preko 2.000 dinara (17,09 evra), Nutella od 1 kg 1.600 dinara (13,68 evra). Primera je bezbroj. Takođe, birokratija je poprilično zahtevna za nekoga ko prvi put dolazi, ali kada jednom središ papire — sve je u redu. Dok to ne završiš, doslovno ti ‘gule kožu s leđa’ — skidaju ti i do 50 odsto plate dok ne rešiš papirologiju sa poreskom upravom, što zna da potraje u zavisnosti od prebivališta, posla i termina.“

Dodaje da je ranije živeo u Švedskoj i da bi, kada bi mogao da bira, zbog velike razlike u cenama uvek izabrao upravo tu zemlju.

"Cene hrane u Švedskoj su slične kao kod nas, dok je u Norveškoj sve barem duplo skuplje, a plata možda 20 odsto veća — bar u mom slučaju. Ne treba odbaciti Norvešku, ali nakon plaćene hrane i kirije, ako radiš neki nekvalifikovani posao, ne ostane ti mnogo. Ako si ‘skilled worker’ i imaš veću platu, može ostati solidan iznos, ali ja bih uvek pre izabrao Švedsku. Od opcija koje je naveo, dobro zvuči i Nemačka, jer je hrana jeftinija (zbog EU kao i u Švedskoj), a kirije nisu toliko visoke kao u Norveškoj. Plata je verovatno manja, ali na kraju meseca mu sigurno više ostane.“

Otkriven trik kako preživeti norvešku skupoću

Javio se i drugi korisnik Redita koji već dve i po godine živi u Švedskoj.

"Nedavno sam imao ponudu za Norvešku, ali sad mi se ne seli ponovo i ne počinje ispočetka. Po tvom iskustvu, gde je bolje i koliko je u Norveškoj potrebno za normalan život? U Švedskoj sada imam oko 30.000 kruna neto (oko 2.730 evra) i ne mogu da se žalim. Za dve nedelje idem u Oslo turistički. Kao neko ko živi u inostranstvu, imam savet koji mi je pomogao: ne gledaj cene u dinarima jer ćeš poludeti.“

Treći sagovornik dodaje:

"Živim u Švedskoj već sedam godina i nikada se ne bih vratio. Ovaj sistem mi savršeno odgovara — bez stresa, s mirom i sigurnošću. Ipak, mislim da čak 80 odsto naših ljudi ovde živi od plate do plate i ne uspeva da se snađe. Sve zavisi od osobe do osobe.“

Mnogi ističu da je Norveška fenomenalna zemlja i da je najveći problem zapravo klima.

"Norveška – nećeš se pokajati. Živim blizu i imam prijatelje koji su tamo, čak i neke koji su došli iz hladne Holandije i oduševljeni su.“

Na kraju se javio jedan korisnik sa praktičnim savetom za borbu protiv visokih cena:

"Ako je izvodljivo — preselite se blizu granice. Kada kupuju namirnice, Norvežani često idu u Švedsku, recimo u Strömstad — grad bukvalno živi od Nora. Tamo kupuju veće količine hrane, dok ostalo nabavljaju u Norveškoj. Isto važi i za Šveđane koji rade u Norveškoj — primaju norvešku platu, a imaju švedske troškove života.“