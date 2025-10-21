Slušaj vest

Splićanin Pjero Kargotić, koji je najprije studirao novinarstvo u Zagrebu, preselio se u Kopenhagen, grad koji je 2025. proglašen najsrećnijim na svetu, kako bi onde nastavio diplomske studije. Na društvenim mrežama redovito deli utiske iz Danske, a najviše pažnje privukli su mu videi u kojima otkriva koliko ga zapravo košta život u toj zemlji.

Posebno je izazvao reakcije kada je otkrio da živi u 32 kvadrata velikom stanu za koji mesečno plaća 1.100 evra kiriju. Stan se nalazi blizu centra Kopenhagena, u zgradi staroj svega tri meseca, pa je sve u njoj potpuno novo. Kako je opisao, na svakom spratu postoje dve zajedničke kuhinje i dva lifta, a na vrhu zgrade nalazi se velika terasa na kojoj se organizuju razni događaji.

Nije sve tako crno

U prizemlju je perionuca s više veš mašina i sušilica, a stanari mogu besplatno da koristiti Plejstejšn, karaoke uređaj, VR naočare pa čak i prostirku za jogu. Dodatni plus je izvrsna povezanost pa se tako metro i autobuska stanica nalaze odmah ispred zgrade, a biciklom je svega 15 minuta udaljen od glavnog trga.

Kako kaže, to nije jedini trošak života u “najsrećnijem gradu na svetu”. U novom videu koji je objavio, našalio se da “sir onde košta kao da ga je muzla kraljica lično”, pa je detaljno izračunao koliko mu mesečno treba novca za osnovne potrebe.

Mesečni troškovi veći od 2.500 evra

Na hranu za kuću troši oko 500 evra mesečno, a onda je nabrojao ostale troškove.

- Na kafe, pekare, piva i restorane ode još nekih 600 evra – jer kad ti svaki mesec dođe neko u posetu, ne jedeš kod kuće, nego ideš na kroasan od pet evra i pivo od devet evra. Mesečna karta za javni prevoz košta me 92 evra, bicikl plaćam 25, teretanu 60 evra, a ples me izađe 180 evra - kazao je.

Kad se sve sabere, Pjero mesečno potroši više od 2.500 evra. Uprkos svemu, Splićanin je naglasio da u Danskoj “nije sve tako crno”. Naime, zahvaljujući stipendiji i studentskoj plati, može da priušti sebi pristojan život:

- Ne želim da zvučim snobovski, ali uz stipendiju i dansku platu stvarno se lakše živi. I dalje sam student, pa to nije prava danska plata kao kod onih koji rade puno radno vreme - objašnjava.

Biznis Kurir/Dnevno.hr

BONUS VIDEO: