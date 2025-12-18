Slušaj vest

U Mačvanskom okrugu zabeležen je slučaj mesa iz domaćeg uzgoja zaraženog trihinelozom, što je, prema rečima stručnjaka, pojava sa kojom se susreće gotovo svake godine. Larve ovog parazita, opasnog po zdravlje ljudi, redovno se otkrivaju kod domaćih životinja, a još češće kod divljači, zbog čega veterinari ponovo apeluju na vlasnike svinja da svaku zaklanu životinju obavezno odnesu na pregled u veterinarsku stanicu.

Meso na analizu

Veterinar specijalista higijene i tehnologije namirnica animalnog porekla Svetlana Mrkovački ističe da je ovo prvi potvrđeni slučaj u aktuelnoj sezoni klanja i da je kod domaćih svinja utvrđeno prisustvo larvi Trihinella spiralis. Kako naglašava, činjenica da je ovo prvi zvanično zabeležen slučaj ne znači da ih nije bilo i na drugim mestima.

- Znači, ima je - kratko je poručila.

Ona objašnjava da unošenje larvi u ljudski organizam putem nedovoljno termički obrađenog mesa može da izazove ozbiljnu infekciju, koja se u težim slučajevima završava kardiološkim i neurološkim komplikacijama. Težina oboljenja, kako kaže, ne zavisi od starosti svinje, već od jačine invazije larvi.

- Invazija može biti vrlo mala, ali može biti i izuzetno jaka. Od toga zavisi koliko će slučajevi kod ljudi biti teški, posebno ako se konzumira sušeno meso, kobasice i slični proizvodi. U ovom slučaju invazija je bila jaka - navela je Mrkovački.

Za analizu je, kako pojašnjava, neophodno doneti uzorak korena dijafragme, a prisustvo larvi može se utvrditi isključivo pomoću trihineloskopskog pregleda.

- Svako zaklano svinče mora biti pregledano pojedinačno. Čak i ako je jedno grlo u domaćinstvu negativno, to ne znači da su i ostala. Zato je važno da se za svaku životinju donese odgovarajući uzorak - naglasila je ona.

Mrkovački još jednom upozorava da konzumacija mesa zaraženog trihinelom predstavlja ozbiljan rizik po zdravlje i savetuje da se, ukoliko se naknadno utvrdi da je meso bilo pozitivno, odmah javi lekaru, čak i pre pojave prvih simptoma.

- Neophodno je reagovati na vreme, pre nego što se parazit učauri u organizmu čoveka - zaključila je doktorka.

Simptomi zaraze kod ljudi

Bezmalo svake godine u vreme "svinjokolja“ i novogodišnjih praznika. Trihineloza je zoonoza, zaraženo meso je opasno za zdravlje čoveka. Prenos bolesti sa životinje na čoveka moguće je sprečiti obaveznim pregledom mesa. Iako ne spada u smrtonosne bolesti, trihineloza može da nanese velike štete ljudskom organizmu. Posledice ove bolesti traju dugo.

Čovek se zaražava najčešće, korišćenjem u ishrani mesa i mesnih prerađevina u kojima se nalaze žive larve Trichinella spiralis. Najznačajnija mera sprečavanja trihineloze kod ljudi je pregled mesa, a češće su zaražene starije svinje, praščare.Trihineloza kod ljudi počinje simptomima sličnim gripu (proliv, mučnina, bolovi u stomaku, slabost) dan, dva nakon jela zaraženog mesa, a zatim prelazi u fazu invazije mišića. Simptomi su:

visoka temperatura

jaka bol i osetljivost mišića (posebno lica, očiju, dijafragme, prilikom žvakanja)

oticanje lica/kapaka

glavobolja

umor i osjetljivost na svetlost

moguć je i osip

kašalj

u retkim slučajevima teške srčane ili neurološke komplikacije