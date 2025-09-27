Slušaj vest

Hrvatska veterinarska komora ponovo je upozorila javnost, a posebno svinjogojce, da zamrzavanje ili sušenje zaraženog mesa ne uništava virus afričke svinjske kuge. Naprotiv, ovakve prakse omogućavaju virusu da ostane aktivan i opasan za dalje širenje.

Smrtonosna bolest za svinje

Afrička svinjska kuga je virusna i izuzetno zarazna bolest domaćih i divljih svinja, sa stopom smrtnosti koja u većini slučajeva dostiže i 100 odsto. Iako ne predstavlja rizik za ljude, posledice po svinjogojstvo su katastrofalne. Nakon što je virus potvrđen na velikim farmama u istočnoj Hrvatskoj, već je započeta eutanazija više od 10.000 svinja.

Bez leka i vakcine

Za ovu bolest ne postoji lek ni vakcina, a virus je izuzetno otporan u spoljašnjoj sredini. Širi se direktnim kontaktom među životinjama, ali i ljudskim faktorom – putem kontaminirane opreme, pribora ili odeće. Posebno je zabrinjavajuće što virus opstaje i u ekstremnim uslovima: u smrznutom mesu može ostati infektivan godinama, dok u sušenim proizvodima preživljava i do 400 dana.

Rizične prakse i posledice

Komora apeluje da svinjogojci ni u kom slučaju ne smeju da zamrzavaju ili suše zaraženo meso. Poseban rizik nastaje ukoliko ostacimesa završe u napojima za svinje, što je zakonom zabranjeno, ili budu odbačeni na neadekvatna mesta i divlja odlagališta, jer virus može dospeti do divljih svinja i izazvati nove talase zaraze.

Odgovorno postupanje je ključno

Hrvatska veterinarska komora ističe da je jedini ispravan put strogo poštovanje uputa veterinarske službe i pravilno zbrinjavanje mesa. Uzgajivači se pozivaju da pri svakoj sumnji na promenu zdravstvenog stanja svojih životinja odmah kontaktiraju najbližu veterinarsku ambulantu.

Predsednik Komore, Ivan Zemljak, poručio je da je odgovorno ponašanje jedini način da se spreči dalji rast broja slučajeva.

– Samo zajedničkom odgovornošću i pridržavanjem svih propisanih mera možemo zaustaviti afričku svinjsku kugu i zaštititi domaću proizvodnju svinja – rekao je.