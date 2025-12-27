Slušaj vest

Kraj je 2025. godine, a u samom srcu Pule, nadomak zelene pijace, vreme kao da je stalo. Nekadašnja šoping-meka, Robna kuća "Istra", koja je otvorena krajem 1978. godine kao tada najveći trgovački centar u Istri, danas je samo oronula senka svoje prošlosti.

Objekat koji je gotovo četiri decenije bio neizostavni deo gradskog života i svakodnevice Puljana, danas, punih osam godina nakon zatvaranja poslednje radnje 2017. godine, zjapi prazan. Umesto najavljene obnove i novog sjaja, prolaznike dočekuje prizor koji više podseća na scenografiju horor filma nego na potencijalnu investiciju.

Obećanja o obnovi ostala mrtvo slovo na papiru

Iako se obnova zgrade najavljivala više puta tokom poslednjih godina, nijedan rok nije ispoštovan. Prvobitni optimistični planovi predviđali su otvaranje renoviranog trgovinskog centra još za kraj 2022. godine.

Međutim, taj rok je probijen, a datumi su se potom kontinuirano pomerali, dok je nekretnina naočigled svih vidljivo propadala.

Ruglo u centru grada

Kako pišu lokalni portali, u međuvremenu se menjala i vlasnička struktura. Slovenačka kompanija ECM Partners u februaru 2024. godine preuzela je sve poslovne udele u luksemburškoj kompaniji Istria Partnership Holdings, čime je stekla i kontrolu nad kompanijom Istria Real Estate.

Upravo je ta kompanija još 2019. godine kupila veći broj nekretnina nekadašnjih pulskih trgovinskih divova, Puljanke i Istre, među kojima je i robna kuća u središtu Pule. Uprkos brojnim najavama obnove koje je godinama u ime različitih kompanija iznosio Predrag Đorđević, konkretni radovi nikada nisu započeli.

Zapušteni podsetnik na prošlost

Spoljašnjost zgrade površine osam hiljada kvadratnih metara izgleda sve lošije - fasada je derutna i oronula, a ceo kompleks ograđen je metalnom ogradom koja sugeriše da je pristup zabranjen i opasan.

Ipak, unutrašnjost ovog prostora, iako prazan i zapušten, još uvek podseća na nego davno prošlo vreme. Iako je robna kuća odavno oronula, njeno postojanje evocira duh ambicioznosti Jugoslavije a njena estetika, koja bila tako tipična za period s kraja '70-ih godina prošlog veka, budi neobičnu nostalgiju.