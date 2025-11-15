Slušaj vest

Sa dolaskom prvih hladnih dana, tema izolacije doma ponovo dolazi u fokus. Građani Srbije i naredne godine moći će da koriste državne subvencije za poboljšanje energetske efikasnosti, poput utopljavanja fasada, zamene prozora ili izolacije krovova i podova, uz mogućnost povraćaja troškova i do 60 odsto.

Kako navodi arhitekta Dušan Korunoski iz Udruženja mineralnih vuna Srbije, trenutno su u Srbiji aktivna dva glavna programa subvencija: jedan namenjen porodičnim kućama, a drugi stambenim zgradama koje su priključene na sistem daljinskog grejanja.

Podrška vlasnicima porodičnih kuća

Prvi program, poznat kao SURE projekat, sprovodi se uz podršku Svetske banke i namenjen je domaćinstvima u porodičnim kućama. Subvencije obuhvataju zamenu prozora i vrata, izolaciju fasade, krovova i podova.

Građani se prijavljuju preko svojih lokalnih samouprava, pod uslovom da je opština deo projekta. Država pokriva 60% troškova, dok ostatak plaćaju vlasnici kuća. Međutim, nisu sve opštine uključene, jer je potrebno da same sprovedu tendere i obezbede potrebnu tehničku dokumentaciju.

Stambene zgrade priključene na toplane

Drugi program sprovodi Ministarstvo energetike uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Odnosi se na višespratnice priključene na daljinsko grejanje.

U pilot fazu već je ušlo 600 zgrada širom Srbije, a prve sanacije planirane su za jesen 2025. godine. Stanari u ovom programu nemaju direktan trošak, investicija se otplaćuje kroz račune za grejanje tokom 7 do 10 godina, bez povećanja mesečnih iznosa. Kada se ulaganje isplati, računi za grejanje trajnо će biti niži.

Značaj kvalitetne izolacije

Većina stambenih objekata u Srbiji izgrađena je između 1950-ih i 1970-ih, kada energetska efikasnost nije bila prioritet. Zbog toga takvi objekti danas gube mnogo toplote kroz zidove i prozore, što znatno povećava troškove grejanja. Ugradnjom savremene mineralne vune, najčešće kamene, moguće je smanjiti gubitke toplote i do 50%, uz istovremeno smanjenje emisije štetnih gasova.

Kako se prijaviti

Građani koji žele da iskoriste subvencije treba da prate konkurse svojih lokalnih samouprava ili da posete sajt Ministarstva rudarstva i energetike.

Za EBRD program, prijave će se vršiti preko upravnika zgrada i toplana koje učestvuju u projektu.