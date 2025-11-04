Slušaj vest

- Sa velikim zadovoljstvom vas obaveštavamo da Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine nastavlja da podržava očuvanje i razvoj starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti. U tom smislu, Ministarstvo poziva zainteresovane privredne subjekte da podnesu prijave na Konkurs za dodelu subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u Republici Srbiji u 2025. godini - piše u pozivu objavljenom na sajtu Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine. 

U pozivu se ne navodi o kolikom iznosu subvenicije se radi, ali je objašnejn način prijave.

- Privredni subjekti prijavljuju svoje projekte isključivo na obrascu SZTZ (koji je sastavni deo konkursne dokumentacije) i mogu da konkurišu za dodelu subvencija za jednu namenu - navodi se u pozivu.

Za šta mogu da se dobiju subvencije

Subvencije namenjene za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata koriste se za sledeće namene:

1) za zapošljavanje lica kod privrednog subjekta koji se bavi tradicionalnim zanatima,

2) za promociju proizvoda i usluga tradicionalnih zanata.

Obrazac zahteva za korišćenje sredstava se može preuzeti sa zvanične internet prezentacije Ministarstva www.must.gov.rs.

Rok za prijavu ističe za šest dana

Rok za dostavu prijava je zaključno sa 10. novembrom 2025. godine.

Dodatne informacije u vezi sa Konkursom i konkursnom dokumentacijom mogu se dobiti putem telefona 011/26-42-160, radnim danom od 10 do 13 sati.

Ne propustiteInfoBizREKORDNA PRIJAVA ZA SUBVENCIJE MINISTARSTVA PRIVREDE Više od 300 preduzetnika želelo pomoć! Ministarka Mesarović uručila rešenja porodičnim firmama i mladima
Screenshot 2025-10-08 185631.jpg
NovčanikSTIŽE 20.000 DINARA JEDNOKRATNE POMOĆI! Evo ko može da podnese zahtev - rok ističe 30. septembra
Novčanice dinara
SrbijaREKORDAN ODZIV: Za subvencije za bicikle prijavilo se 3.000 Novosađana za samo 20 minuta!
bicik shutterstock_1630421464.jpg
SrbijaZA RAČUNARE I OPREMU VIŠE OD MILION DINARA Od Ministarstva pravde školi u Radalju
MALI ZVORNIK - Kontrola potrošnje vode Foto T.Ilić.JPG