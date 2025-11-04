Slušaj vest

- Sa velikim zadovoljstvom vas obaveštavamo da Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine nastavlja da podržava očuvanje i razvoj starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti. U tom smislu, Ministarstvo poziva zainteresovane privredne subjekte da podnesu prijave na Konkurs za dodelu subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u Republici Srbiji u 2025. godini - piše u pozivu objavljenom na sajtu Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

U pozivu se ne navodi o kolikom iznosu subvenicije se radi, ali je objašnejn način prijave.

- Privredni subjekti prijavljuju svoje projekte isključivo na obrascu SZTZ (koji je sastavni deo konkursne dokumentacije) i mogu da konkurišu za dodelu subvencija za jednu namenu - navodi se u pozivu.

Za šta mogu da se dobiju subvencije

Subvencije namenjene za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata koriste se za sledeće namene:

1) za zapošljavanje lica kod privrednog subjekta koji se bavi tradicionalnim zanatima,

2) za promociju proizvoda i usluga tradicionalnih zanata.

Obrazac zahteva za korišćenje sredstava se može preuzeti sa zvanične internet prezentacije Ministarstva www.must.gov.rs.

Rok za prijavu ističe za šest dana

Rok za dostavu prijava je zaključno sa 10. novembrom 2025. godine.