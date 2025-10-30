Slušaj vest

Republički zavod za statistiku objavio je da je u trećem kvartalu 2025. godine broj zaposlenih ljudi u Srbiji iznosio 2.365.745, pa je tako ukupna zaposlenost uvećana za 73 u poređenju sa istim periodom u 2024. godini.

Najveće povećanje broja zaposlenih dogodilo se u sledećim sektorima: Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti - za 11.517, Informisanje i komunikacije - za 3.678, Građevinarstvo - za 2.034 i Usluge smeštaja i ishrane - za 1.994.

