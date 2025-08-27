Poslovi koji su idealni za starije od 55 godina.

Lista pokazuje da se iskustvo, znanje i veštine stečene tokom karijere sve više prepoznaju kao ključna prednost na tržištu rada, posebno u menadžerskim, konsultantskim i analitičkim pozicijama.

Platforma za karijerne resurse Resume Genius objavila je izveštaj koji rangira 10 najboljih poslova za osobe starije od 55 godina.

Lista je sastavljena na osnovu tri ključna kriterijuma: visoke plate, niski zahtevi za fizičkim radom i velika potražnja na tržištu. U obzir su uzeti poslovi za koje je dovoljna diploma osnovnih studija, a na kojima već radi značajan broj starijih osoba.

Prema izveštaju, na prvom mestu su menadžeri prodaje, koji predvode prodajne timove i rade na strategijama za privlačenje novih klijenata. Ovaj posao zahteva minimalnu fizičku aktivnost, a prosečna satnica iznosi 66,38 dolara.

Iskustvo se ceni više od diplome

Natan Soto, karijerni savetnik iz Resume Geniusa, ističe da se iskustvo visoko ceni u svim industrijama. "Mnogi poslodavci traže starije kandidate za liderske i menadžerske pozicije. Ne plašite se da istražite nove oblasti; vaše veštine mogu biti vrednije nego što mislite", rekao je Soto.

Poslovi poput računovođa i revizora takođe su idealni za starije osobe, jer nude fleksibilno radno vreme, opcije sezonskih poslova i konsultantske usluge. Ovi poslovi, zajedno sa onima u menadžmentu i IT-ju, nalaze se na listi.

Top 10 poslova za starije od 55 godina

Evo liste najplaćenijih poslova sa visokom potražnjom i minimalnim fizičkim naporom, prema platformi Resume Genius:

Menadžeri prodaje

Analitičari računarskih sistema

Analitičari menadžmenta

Računovođe i revizori

Menadžeri socijalnih i društveno korisnih usluga

Predstavnici prodaje (veleprodaja i proizvodnja)

Menadžeri za nekretnine i udruženja zajednica

Menadžeri u ugostiteljstvu

Agenti za prodaju osiguranja

Agenti za nekretnine i prodajni agenti

