TOP 10 POSLOVA ZA STARIJE OD 55 GODINA! Nude visoke plate i minimalan fizički rad, ali traže jednu bitnu stvar
Lista pokazuje da se iskustvo, znanje i veštine stečene tokom karijere sve više prepoznaju kao ključna prednost na tržištu rada, posebno u menadžerskim, konsultantskim i analitičkim pozicijama.
Platforma za karijerne resurse Resume Genius objavila je izveštaj koji rangira 10 najboljih poslova za osobe starije od 55 godina.
Lista je sastavljena na osnovu tri ključna kriterijuma: visoke plate, niski zahtevi za fizičkim radom i velika potražnja na tržištu. U obzir su uzeti poslovi za koje je dovoljna diploma osnovnih studija, a na kojima već radi značajan broj starijih osoba.
Prema izveštaju, na prvom mestu su menadžeri prodaje, koji predvode prodajne timove i rade na strategijama za privlačenje novih klijenata. Ovaj posao zahteva minimalnu fizičku aktivnost, a prosečna satnica iznosi 66,38 dolara.
Iskustvo se ceni više od diplome
Natan Soto, karijerni savetnik iz Resume Geniusa, ističe da se iskustvo visoko ceni u svim industrijama. "Mnogi poslodavci traže starije kandidate za liderske i menadžerske pozicije. Ne plašite se da istražite nove oblasti; vaše veštine mogu biti vrednije nego što mislite", rekao je Soto.
Poslovi poput računovođa i revizora takođe su idealni za starije osobe, jer nude fleksibilno radno vreme, opcije sezonskih poslova i konsultantske usluge. Ovi poslovi, zajedno sa onima u menadžmentu i IT-ju, nalaze se na listi.
Top 10 poslova za starije od 55 godina
Evo liste najplaćenijih poslova sa visokom potražnjom i minimalnim fizičkim naporom, prema platformi Resume Genius:
- Menadžeri prodaje
- Analitičari računarskih sistema
- Analitičari menadžmenta
- Računovođe i revizori
- Menadžeri socijalnih i društveno korisnih usluga
- Predstavnici prodaje (veleprodaja i proizvodnja)
- Menadžeri za nekretnine i udruženja zajednica
- Menadžeri u ugostiteljstvu
- Agenti za prodaju osiguranja
- Agenti za nekretnine i prodajni agenti
Lista pokazuje da se iskustvo, znanje i veštine stečene tokom karijere sve više prepoznaju kao ključna prednost na tržištu rada, posebno u menadžerskim, konsultantskim i analitičkim pozicijama.
BiznisKurir/Kamatica