Slušaj vest

– IT je u ovih pet godina bio zaista najtraženije zanimanje. Pored IT-a, elektro i mašinski inženjeri, ali ne smemo da zaboravimo da nam trebaju i arhitekte, i pravnici, i farmaceuti koji su zaista bili traženi u velikom obimu – rekao je Turinski.

Dodao je da su u Infostudu radili analizu upravo zato što u poslednjih pet godina vlada fascinacija zanatlija i da se stalno priča samo o njima, tako da često deluje da je to jedini kadar koji nedostaje našem tržištu.

Farmaceut, izdavanje lekova Foto: Shutterstock

– Upravo to ne želimo, da pošaljemo poruku da visoko obrazovanih nema i da nisu potrebni našem tržištu. Jeste situacija takva da nam zanatlije trebaju i da potražnja za onima koji imaju srednju stručnu spremu brže raste i više raste. Međutim, i dalje u velikoj meri iz godine u godinu zaista imamo potrebu i za visoko obrazovanim kadrom – rekao je Turinski.

Navodi da je najviše interesovanja bilo 2022. kada su visoko obrazovani traženi u 38 odsto oglasa, a da je taj procenat, od tada, pao na 29 odsto.

Na primedbe visokoobrazovanih, posebno arhitekata, da su plate koje im se nude niže od onih sa srednjih obrazovanjem, Turinski konstatuje da je to nesklad zbog zakona ponude i potražnje, da će uvek više para biti ponuđeno onima kojih nema dovoljno i da uzrokuje skok zarada kod zanatlija.

– Onda imamo situaciju da se za vodoinstalatera nudilo dve hiljade evra, za električara 150 hiljada, buregdžija 180 hiljada. A arhitekte ne mogu da očekuju te zarade na samom početku, zato što su traženi u dovoljnom obimu i imaju ih zapravo dovoljno da mogu da pokriju tu potražnju na tržištu. I oni imaju početne zarade od 80 hiljada pa nagore – navodi Turinski.

Zanatlije imaju veće zarade, jer je do njih teže doći Foto: Shutterstock

Međutim, kako kaže, zato zanatlije nemaju benefite kao što mogu da imaju visoko obrazovani.

– Zanatlije mogu da imaju benefite finansijske i eventualno da imaju smeštaj ukoliko neki poslodavac ponudi za nekog ko nije iz grada u kom je potražnja za upravo tim radnim mestom. Međutim, svi visoko obrazovani opet mogu da ubiraju neke druge benefite – rekao je Turinski.

Navodi da kompanije visokoobrazovanima nude i privatno lekarsko, privatno zdravstveno, da ne rade vikendom, imaju definisano radno vreme i mnogo drugih stvari koje zanatllije ne mogu da imaju.