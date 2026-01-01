Slušaj vest

Nemačka u 2026. godinu ulazi sa brojnim zakonskim i finansijskim izmenama koje će imati direktan uticaj na budžete i svakodnevicu velikog broja građana, od zaposlenih i penzionera, do porodica sa decom i korisnika socijalne pomoći.

Od 1. januara dolazi do povećanja minimalne satnice, koja će iznositi 13,90 evra. Istovremeno, raste i minimalna naknada za učenike uključene u dualni sistem obrazovanja, pri čemu će mesečni iznosi biti veći u svim godinama školovanja.

Menja se i granica zarade za takozvane mini-poslove, pa će maksimalni mesečni prihod bez punih doprinosa ubuduće iznositi 603 evra, umesto dosadašnjih 556 evra.

Građani će se, međutim, suočiti i sa višim troškovima javnog prevoza, budući da cena mesečne karte za lokalni i regionalni saobraćaj na nivou cele zemlje raste sa 58 na 63 evra.

S druge strane, država uvodi određena poreska olakšanja. Osnovni neoporezivi deo prihoda biće povećan na 12.348 evra, a predviđeno je i veće poresko rasterećenje za porodice sa decom.

Penzionerima se od jula 2026. godine najavljuje povećanje penzija, koje se trenutno procenjuje na oko 3,7 odsto. Konačna odluka biće doneta u proleće, u skladu sa ekonomskim kretanjima i rastom plata, navodi „Viršaftvohe“.

Najavljeno je i uvođenje takozvane aktivne penzije, koja bi zaposlenim penzionerima omogućila da deo dodatnih prihoda ostvare bez plaćanja poreza.

Dodatni pritisak na kućne budžete dolazi i kroz rast cena emisija ugljen-dioksida, koje će se povećati sa sadašnjih 55 evra po toni na raspon između 55 i 65 evra. Ova promena najviše će se odraziti na troškove goriva i grejanja domaćinstava.