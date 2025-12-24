Slušaj vest

Mnogi u Nemačkoj rade za minimalnu satnicu, a od naredne godine očekuje ih veći prihod. U pojedinim zanimanjima minimalna satnica može da premaši i 21 evro po satu.

Od 1. januara minimalna satnica raste. Nemačka vlada je nakon dugih rasprava u novembru odlučila da se minimalna satnica poveća u dva koraka, do 14,60 evra po satu. U zavisnosti od zanimanja, minimalna satnica može biti i znatno viša – do 21 evro po satu.

Za mini-poslove rast skoro 50 evra

Od januara će radnici koji primaju minimalnu satnicu zarađivati 13,90 evra bruto po satu, a godinu dana kasnije 14,60 evra. Za radnike na „mini-džobovima“ to znači 603 evra umesto dosadašnjih 556 evra mesečno. Vlada očekuje da će više satnice povećati kupovnu moć, a više od šest miliona ljudi trebalo bi da ima koristi od ovog povećanja, bez uticaja na stopu nezaposlenosti.

Najviše profitiraju medicinske sestre i negovatelji: postepeno povećanje satnice donosi oko 5 odsto više.

Medicinske sestre najviše na dobitku

Posebno su obuhvaćeni radnici u zdravstvu. Njihova satnica može biti i veća od 21 evra bruto. Povećanje satnica sprovodiće se postepeno, počev od 1. jula. Sledeće godine negovateljice će zarađivati 16,52 evra, kvalifikovani negovatelji 17,80 evra, a stručni medicinski radnici 21,03 evra po satu. Godinu dana kasnije satnice rastu na 16,95 evra, 18,26 evra i 21,58 evra. Svi iznosi su bruto, što predstavlja povećanje od oko 5 odsto.

Raste i broj dana plaćenog odmora

Cilj povećanja je da se ljudi motivišu da se školuju i rade u zdravstvenoj nezi. Satnice će ostati na ovom nivou do 30. septembra 2028. godine. Takođe, Komisija za negu predlaže dodatnih devet dana plaćenog odmora za negovatelje, uz uslov petodnevne radne nedelje. Radnici u privatnim domaćinstvima neće imati veća povećanja osim minimalne satnice od 14,60 evra.

Oko 1,3 miliona radnika u sektoru zdravstva obuhvaćeno je ovom promenom. Ministarka zdravlja Berbel Bas (SPD) pozdravila je odluku, dok sindikat ver.di smatra da je povećanje i dalje nedovoljno i traži usklađivanje satnica sa početnim platama u javnom sektoru, što nije prihvaćeno.

Razvoj minimalne satnice u poslednjih deset godina