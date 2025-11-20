Slušaj vest

Prema novim pravilima, minimalna satnica će rasti u dve faze: od 1. januara 2026. sa 12,82 € na 13,90 €, od 1. januara 2027. na najmanje 14,60 € po satu.

Ovo je najveće povećanje minimalne zarade od njenog uvođenja 2015. godine, a preporuku je dala nezavisna Komisija za minimalnu zaradu, koju čine predstavnici sindikata, poslodavaca i stručnjaka.

Mini-poslovi

Zbog "dinamičkog povezivanja“ mini-poslova sa minimalnom satnicom, prag zarade će automatski rasti. To znači da maksimalno mesečno radno vreme za mini-posao ostaje oko 43 sata, a svako ko redovno pređe 603 evra prihoda od 2026. prelazi u kategoriju midi-posla, uz obavezno plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje.

To može biti izazovno za studente, penzionere i sve koji svesno rade samo mini-posao zbog nižih troškova. Nemačke kompanije moraće da vode detaljniju evidenciju radnog vremena i da ispune strože zahteve kontrole i dokumentacije.