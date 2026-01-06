Koliko će koštati večera za Badnje veče i ručak za Božić: Ovo su cene na pijacama i u pečenjarama
Taman što se završilo novogodišnje praznovanje stiže Božić. Tradicionalna trpeza i ove godine podrazumeva pečenicu, česnicu, posna jela za Badnji dan, kao i razne kolače i suvo voće, pa su pijace i prodavnice ovih dana među najposećenijim mestima.
Za Božić domaćice se trude da trpeza bude bogata ukusima za sve članove porodice ali poštuju i tradiciju da na njoj bude pečenica i česnica, neizostavni specijaliteti naše kuhinje od kiselog kupusa, čorbe, pite, kiflice, baklave, torte...
A da bi svega toga bilo prethodi odlazak u nabavku. Mnogi su se opredelili za kupovinu u supermarketima, a opet neki ne odustaju od pijace i atmosfere koja na njima vlada posebno uoči praznika. Znajući to, prodavci su se dobro pripremili. Šargarepa, luk, zelen, krompir, južno voće, orašasti plodovi i suvo voće za Badnje veče, badnjaci, božićno žito. Svega ima u velikim količinama. Evo koje su cene na pijacama:
- kiseli kupus glavicama 1 kg je od 200 do 300 dinara, a ribanac košta i do 350
- krompir od 100 do 150
- zelen u vezi 150
- crni luk 100
- praziluk od 100 do 150
- orasi od 1.200 do 1.400
- 100 grama oraha u ljusci spakovanih u kesicu je 100, 120 ili 150 dinara (tradicija je da se drže na stolu)
- suve šljive su od 500 do 750 dinara
- smokve koštaju 800 do 1.000
- sušene kajsije od 1.200 do 1.400 dinara
- sušene dunje su 1.000
- brusnice oko 800 dinara
Badnjaka je najviše u prodaji danas i sutra. Njih ima na pijacama i oko njih, na ulici, ispred trgovinskih radnji. Zavisno od veličine i truda prodavaca da li su ih ukrasili ili nisu koštaju od 80 do 200 dinara, a oni najveći i do 300. Za božićno žito potrebno je pripremiti 100 do 150 dinara uglavnom, ali ga ima i za 200.
Kako su tezge pune tako su se ponovo dobro snabdele i prodavnice mesa, pečenjare i ribarnice. Kilogram prasetine se prodaje isto kao uoči Nove godine od 1.400 do 1.800 zavisno odakle je i gde se prodaje, a potrošači sve češće i naručuju da im se donese na kuću.
U ribarnicama izbor solidan. Kako je uz slavu Sveti Nikola i Veliki petak, badnji dan kada se kod nas najviše konzumira riba tako je i snabdevenost tih dana odlična. Ima šarana i soma, smuđa, pastrmke, skuše, vele ribe za čorbu ali i oslića, brancina, lososa.
– Ko šta voli neka bira. Cene se nisu menjale pa zna narod koliko je šta. Skuplje je kad je riba već pečena ali ne uzima se mnogo. Tu smo mi, čekamo kupce – kaže alas iz ribarnice na zemunskoj pijaci.
Biznis Kurir/BizPortal