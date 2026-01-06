Slušaj vest

Ta­man što se za­vr­ši­lo no­vo­go­di­šnje pra­zno­va­nje sti­že Bo­žić. Tradicionalna trpeza i ove godine podrazumeva pečenicu, česnicu, posna jela za Badnji dan, kao i razne kolače i suvo voće, pa su pijace i prodavnice ovih dana među najposećenijim mestima. 

Za Božić do­ma­ći­ce se tru­de da tr­pe­za bu­de bo­ga­ta uku­si­ma za sve čla­no­ve po­ro­di­ce ali po­štu­ju i tra­di­ci­ju da na njoj bu­de pe­če­ni­ca i česnica, ne­iz­o­stav­ni spe­ci­ja­li­te­ti na­še ku­hi­nje od ki­se­log ku­pu­sa, čor­be, pi­te, ki­fli­ce, ba­kla­ve, tor­te...

A da bi sve­ga to­ga bi­lo pret­ho­di od­la­zak u na­bav­ku. Mno­gi su se opre­de­li­li za ku­po­vi­nu u su­per­mar­ke­ti­ma, a opet ne­ki ne od­u­sta­ju od pijace i at­mos­fe­re ko­ja na nji­ma vla­da po­seb­no uoči pra­zni­ka. Zna­ju­ći to, pro­dav­ci su se do­bro pri­pre­mi­li. Šar­ga­re­pa, luk, ze­len, krom­pir, ju­žno vo­će, ora­ša­sti plo­do­vi i su­vo vo­će za Bad­nje ve­če, bad­nja­ci, bo­žić­no ži­to. Sve­ga ima u ve­li­kim ko­li­či­na­ma. Evo koje su cene na pijacama:

  • kiseli kupus gla­vi­ca­ma  1 kg je od 200 do 300 di­na­ra, a ri­ba­nac ko­šta i do 350
  • krom­pir od 100 do 150
  • ze­len u ve­zi 150
  • cr­ni luk 100
  • pra­zi­luk od 100 do 150
  • ora­si od 1.200 do 1.400
  • 100 gra­ma ora­ha u lju­sci spa­ko­va­nih u ke­si­cu je 100, 120 ili 150 di­na­ra (tradicija je da se drže na stolu)
  • su­ve šlji­ve su od 500 do 750 di­na­ra
  • smo­kve ko­šta­ju 800 do 1.000
  • su­še­ne kaj­si­je od 1.200 do 1.400 di­na­ra
  • su­še­ne du­nje su 1.000
  • bru­sni­ce oko 800 di­na­ra

Bad­nja­ka je naj­vi­še u pro­da­ji da­nas i su­tra. Njih ima na pi­ja­ca­ma i oko njih, na uli­ci, is­pred tr­go­vin­skih rad­nji. Za­vi­sno od ve­li­či­ne i tru­da pro­da­va­ca da li su ih ukra­si­li ili ni­su ko­šta­ju od 80 do 200 di­na­ra, a oni naj­ve­ći i do 300. Za bo­žić­no ži­to po­treb­no je pri­pre­mi­ti 100 do 150 di­na­ra uglav­nom, ali ga ima i za 200.

Badnjak
Foto: screenshot IG/verska.nastava

 Ka­ko su te­zge pu­ne ta­ko su se po­no­vo do­bro snab­de­le i pro­dav­ni­ce me­sa, pe­če­nja­re i ri­bar­ni­ce. Ki­lo­gram pra­se­ti­ne se pro­da­je isto kao uoči No­ve go­di­ne od 1.400 do 1.800 za­vi­sno oda­kle je i gde se pro­da­je, a po­tro­ša­či sve če­šće i na­ru­ču­ju da im se do­ne­se na ku­ću.

U ri­bar­ni­ca­ma iz­bor so­li­dan. Ka­ko je uz sla­vu Sve­ti Ni­ko­la i Ve­li­ki pe­tak, bad­nji dan ka­da se kod nas naj­vi­še kon­zu­mi­ra ri­ba ta­ko je i snab­de­ve­nost tih da­na od­lič­na. Ima ša­ra­na i so­ma, smu­đa, pa­strm­ke, sku­še, ve­le ri­be za čor­bu ali i osli­ća, bran­ci­na, lo­so­sa.

– Ko šta vo­li ne­ka bi­ra. Ce­ne se ni­su me­nja­le pa zna na­rod ko­li­ko je šta. Sku­plje je kad je ri­ba već pe­če­na ali ne uzi­ma se mno­go. Tu smo mi, če­ka­mo kup­ce – ka­že alas iz ri­bar­ni­ce na ze­mun­skoj pi­ja­ci.

Biznis Kurir/BizPortal

