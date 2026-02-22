Slušaj vest

Iz tog razloga, u većini zemalja, uključujući i Hrvatsku, podleže strogim zakonskim ograničenjima i propisima.

Državni budžet godišnje prikupi stotine miliona evra od tržišta igara kroz poreze i takse, a oni iz industrije će reći da on podržava skoro sedam hiljada radnih mesta širom zemlje, kao i ulaganja u sport i brojne druge pozitivne društvene inicijative.

Porez na dobitke

Prema poslednjim podacima Poreske uprave, uzlazna putanja iznosa ukupno plaćenih poreza i naknada nastavljena je i u 2025. godini. Nakon što je pretprošle godine u državni budžet uplaćeno ukupno 354 miliona evra poreza i naknada, prošle godine se u državnu kasu po ovom osnovu slilo 388,5 miliona, odnosno skoro 10 odsto više. Ako posmatramo višegodišnji period, poređenja pokazuju da su se prošlogodišnji budžetski prihodi udvostručili u odnosu na, na primer, 2021. godinu, dok su u dvogodišnjem periodu povećani za četvrtinu (u 2023. godini su premašili 310 miliona).

Uplate od poreza na dobitke od igara na sreću činile su 72 miliona evra u prošlogodišnjim prihodima državne kase, a naknade koje su mesečno i godišnje plaćali organizatori tih igara bile su nešto manje od 283 miliona. Praktično sve vrste naknada organizatora igara – od onih za kazina i slot mašine do klađenja – povećane su u odnosu na prethodnu godinu, dok su se porezi na dobitke od igara na sreću slili u državnu kasu za oko tri procenta ili dva miliona manje nego 2024. godine.

Ovim je okončana višegodišnja serija sve većih plaćanja za oporezivanje dobiti, ali je prošlogodišnji iznos i dalje bio za dve trećine veći nego četiri godine ranije. Na osnovu godišnjih naknada, preduzetnici u ovoj industriji usmerili su 46 miliona u budžet, pri čemu je većina (oko 42 miliona) otišla u kazina i slot mašine, a ostatak u klađenje. Istovremeno, što se tiče mesečnih naknada, od ukupno 236 miliona, najviše novca je došlo iz segmenta slot mašina (skoro 97 miliona), oko 79 miliona su platili vlasnici kazina, a oko 60 miliona je došlo od organizatora igara na sreću.

Izveštaj Hrvatske lutrije

Kao i razne druge aktivnosti, tržište igara na sreću karakteriše stalni razvoj tehnoloških inovacija, a širenje organizovanja ovih igara putem interneta, njihova znatno veća dostupnost i posledični društveni uticaji bili su jedan od razloga za prošlogodišnje izmene zakona koji reguliše tu oblast. Glavne novine su usmerene na društveno odgovorno organizovanje igara na sreću i ograničavanje oglašavanja. Između ostalog, ove izmene su uvele obavezu identifikacije svih igrača u prizemnim filijalama, dodatno su regulisale postupak isključenja igrača, kao i uspostavljanje registra isključenih igrača i mere za oduzimanje prava na organizovanje igara na sreću.

U Hrvatskoj je državna Hrvatska lutrija jedini organizator lutrijskih igara, dok u kladioničkim igrama, prema podacima za 2024. godinu, ima ih ukupno sedam, na nešto manje od 1,3 hiljade platnih mesta i oko 3.700 samoposlužnih terminala. Pored toga, u oblasti slot igara bilo je oko 40 organizatora u više od 380 slot klubova, a na tržištu posluje 19 organizatora kazino igara sa oko 20 kazina.

Prihod povećan 19 odsto

Prema godišnjem izveštaju Hrvatske lutrije, poslednjem dostupnom za pretprošlu godinu, HL je ​​te godine ostvario nešto više od 140 miliona evra prihoda od prodaje, što je povećanje od skoro 19 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Više od polovine ovih prihoda ostvareno je od prodaje lutrijskih igara (skoro 77 miliona), prihodi od klađenja premašili su 23 miliona, a prihodi od slot mašina iznosili su nešto manje od deset miliona. U izveštaju ove državne kompanije se takođe navodi da su, na primer, dobici isplaćeni u lutrijskim igrama povećani u odnosu na prethodnu godinu. Prešli su 79 miliona evra, od čega je 55 miliona isplaćeno igračima lutrijskih igara, a nešto više od 24 miliona igračima lutrije. Najviše, 17 miliona, isplaćeno je za Evrodžekpot.