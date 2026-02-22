Od igara na sreću u budžet se slilo 388 miliona evra: Evo koliko iznosi porez na dobitke u Hrvatskoj
Iz tog razloga, u većini zemalja, uključujući i Hrvatsku, podleže strogim zakonskim ograničenjima i propisima.
Državni budžet godišnje prikupi stotine miliona evra od tržišta igara kroz poreze i takse, a oni iz industrije će reći da on podržava skoro sedam hiljada radnih mesta širom zemlje, kao i ulaganja u sport i brojne druge pozitivne društvene inicijative.
Porez na dobitke
Prema poslednjim podacima Poreske uprave, uzlazna putanja iznosa ukupno plaćenih poreza i naknada nastavljena je i u 2025. godini. Nakon što je pretprošle godine u državni budžet uplaćeno ukupno 354 miliona evra poreza i naknada, prošle godine se u državnu kasu po ovom osnovu slilo 388,5 miliona, odnosno skoro 10 odsto više. Ako posmatramo višegodišnji period, poređenja pokazuju da su se prošlogodišnji budžetski prihodi udvostručili u odnosu na, na primer, 2021. godinu, dok su u dvogodišnjem periodu povećani za četvrtinu (u 2023. godini su premašili 310 miliona).
Uplate od poreza na dobitke od igara na sreću činile su 72 miliona evra u prošlogodišnjim prihodima državne kase, a naknade koje su mesečno i godišnje plaćali organizatori tih igara bile su nešto manje od 283 miliona. Praktično sve vrste naknada organizatora igara – od onih za kazina i slot mašine do klađenja – povećane su u odnosu na prethodnu godinu, dok su se porezi na dobitke od igara na sreću slili u državnu kasu za oko tri procenta ili dva miliona manje nego 2024. godine.
Ovim je okončana višegodišnja serija sve većih plaćanja za oporezivanje dobiti, ali je prošlogodišnji iznos i dalje bio za dve trećine veći nego četiri godine ranije. Na osnovu godišnjih naknada, preduzetnici u ovoj industriji usmerili su 46 miliona u budžet, pri čemu je većina (oko 42 miliona) otišla u kazina i slot mašine, a ostatak u klađenje. Istovremeno, što se tiče mesečnih naknada, od ukupno 236 miliona, najviše novca je došlo iz segmenta slot mašina (skoro 97 miliona), oko 79 miliona su platili vlasnici kazina, a oko 60 miliona je došlo od organizatora igara na sreću.
Izveštaj Hrvatske lutrije
Kao i razne druge aktivnosti, tržište igara na sreću karakteriše stalni razvoj tehnoloških inovacija, a širenje organizovanja ovih igara putem interneta, njihova znatno veća dostupnost i posledični društveni uticaji bili su jedan od razloga za prošlogodišnje izmene zakona koji reguliše tu oblast. Glavne novine su usmerene na društveno odgovorno organizovanje igara na sreću i ograničavanje oglašavanja. Između ostalog, ove izmene su uvele obavezu identifikacije svih igrača u prizemnim filijalama, dodatno su regulisale postupak isključenja igrača, kao i uspostavljanje registra isključenih igrača i mere za oduzimanje prava na organizovanje igara na sreću.
U Hrvatskoj je državna Hrvatska lutrija jedini organizator lutrijskih igara, dok u kladioničkim igrama, prema podacima za 2024. godinu, ima ih ukupno sedam, na nešto manje od 1,3 hiljade platnih mesta i oko 3.700 samoposlužnih terminala. Pored toga, u oblasti slot igara bilo je oko 40 organizatora u više od 380 slot klubova, a na tržištu posluje 19 organizatora kazino igara sa oko 20 kazina.
Prihod povećan 19 odsto
Prema godišnjem izveštaju Hrvatske lutrije, poslednjem dostupnom za pretprošlu godinu, HL je te godine ostvario nešto više od 140 miliona evra prihoda od prodaje, što je povećanje od skoro 19 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Više od polovine ovih prihoda ostvareno je od prodaje lutrijskih igara (skoro 77 miliona), prihodi od klađenja premašili su 23 miliona, a prihodi od slot mašina iznosili su nešto manje od deset miliona. U izveštaju ove državne kompanije se takođe navodi da su, na primer, dobici isplaćeni u lutrijskim igrama povećani u odnosu na prethodnu godinu. Prešli su 79 miliona evra, od čega je 55 miliona isplaćeno igračima lutrijskih igara, a nešto više od 24 miliona igračima lutrije. Najviše, 17 miliona, isplaćeno je za Evrodžekpot.
Kurir Biznis/B92