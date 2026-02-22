Slušaj vest

Zbog ćerke koja je slobodno vreme provodila gledajući TikTok video-snimke, otac je dobio vrtoglavi račun za mobilni telefon u iznosu od 42.000 funti (oko 48.000 evra), prenosi Daily Mail.

Otac Endru A., vlasnik male radionice za izradu zavesa, koristio je poslovnu tarifu koju je ugovorio za svoju firmu. Međutim, prevideo je ključnu klauzulu u ugovoru: korišćenje podataka van Evrope obračunava se bez ikakvog limita troškova.

Sat vremena TikToka koštao 5.700 evra

Rezultat je bio šokantan. Tokom samo osam sati korišćenja TikToka, sistem mu je naplaćivao više od 5.000 funti (5.700 evra) po satu.

Kada je stigao prvi račun od 25.000 evra, otac je mislio da je reč o grešci ili hakerskom napadu, pogotovo jer je u tom trenutku bio u pustinji i nije mogao da kontaktira operatera. Tek po povratku u Veliku Britaniju shvatio je surovu stvarnost – radilo se o troškovima data rominga. Ubrzo je usledio i drugi račun, čime je ukupni dug skočio na neverovatnih 48.000 evra.

- Ovo je zauzelo ogroman deo mog života u poslednja dva meseca. Smešno je. Korisnička služba nije bila od pomoći, a pozivi su se završavali samo frustracijom i očajem - izjavio je ogorčeni otac, pitajući se kako operater očekuje da mali preduzetnik plati toliki iznos.

EU upozorava: TikTok stvara zavisnost

Ovaj slučaj dolazi u trenutku kada je Evropska komisija pojačala istragu protiv TikToka. Prema preliminarnim rezultatima, platforma krši evropske zakone koristeći mehanizme koji podstiču zavisnost, poput personalizovanih preporuka i neprekidnog automatskog puštanja videa.

- Zavisnost od društvenih mreža može imati štetne efekte na mozak dece i mladih koji se još razvija - upozorila je potpredsednica Komisije Hena Virkunen, naglašavajući važnost zaštite građana na internetu.