Građani račune za električnu energiju danas mogu platiti na više načina - bez odlaska na šalter, putem mobilnog telefona, ali i klasično u pošti ili banci. Ipak, dešava se da uplata bude izvršena na pogrešan račun, pa je važno znati kako se takva greška ispravlja.

Plaćanje računa bez odlaska na šalter

Na portalu EPS-a "Uvid u račun" (portal.eps.rs) omogućeno je brzo i bezbedno elektronsko plaćanje. Računi se mogu izmiriti:

putem sistema za instant plaćanje IPS „Skeniraj i plati“

platnim karticama Dina, Visa i MasterCard

preko e-banking i m-banking aplikacija očitavanjem QR koda sa računa

Građani koji preferiraju tradicionalan način plaćanja, račun mogu izmiriti na šalterima Pošte Srbije, u bankama i na drugim naplatnim mestima.

Jedna od opcija je i trajni nalog u banci, čime se automatski izmiruju mesečne obaveze bez čekanja u redovima.

Šta ako ste uplatili novac na pogrešan račun?

Ukoliko dođe do greške i uplata bude izvršena na pogrešan račun, potrebno je podneti pisani zahtev za preusmeravanje uplate.

Uz zahtev je obavezno dostaviti:

dokaz o uplati (uplatnicu)

kopiju računa

broj računa na koji je uplata greškom izvršena

broj računa na koji treba preusmeriti sredstva

Tek nakon kompletne dokumentacije može se izvršiti preusmeravanje novca na ispravan račun.

Stručnjaci savetuju građane da pre potvrde plaćanja pažljivo provere broj računa i poziv na broj, jer i mala greška može produžiti postupak ispravke.