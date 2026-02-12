Slušaj vest

Jedna objava na Redditu otvorila je temu koja već dugo izaziva kontroverze među kupcima polovnih automobila u Srbiji. Korisnik je naveo da njegov brat,tvrdi kako je praksa vraćanja kilometraže kod uvezenih vozila raširena i da se više od 90% automobila na tržištu na neki način prilagođava. Prema njegovim rečima, jedan od prvih pokazatelja manipulacije može biti oštećen volan, koji s godinama i pređenim kilometrima pokazuje prirodno habanje.

Oštećen volan

Objava je posebno istakla problem razlike između starosti vozila i stvarnog stanja na kilometar-satu. Kupci često u oglasima vide automobile stare 15-16 godina sa kilometražom od 170.000 do 180.000 kilometara, dok stanje unutrašnjosti, uključujući volan i sedišta, neretko odaje utisak da je vozilo prešlo znatno više. Autor objave je upozorio na nesrazmeru i naveo da zakonski okvir u Srbiji ne dozvoljava vraćanje kilometraže, ali praksa često pokazuje suprotno.

Diskusija na Redditu ubrzo je privukla brojne komentare korisnika koji su delili svoja iskustva. Mnogi su primetili da kupci lako mogu biti zavedeni izmenama na volanu, sedištima ili drugim delovima, što otežava pouzdano utvrđivanje stvarne kilometraže. Neki komentatori ukazuju da stariji automobili retko imaju volane u "novom" stanju, dok se uvozna vozila često prezentuju sa novim ili presvučenim volanima, što dodatno otežava procenu stanja.

- Mislim da im je to najmanji problem, da presvuku - napisao je jedan korisnik.

Drugi korisnici su se složili da je veoma teško verovati da vozilo staro više od deceniju ima kilometražu ispod 180.000, posebno ako ga koristi više članova porodice.

Praktični saveti za kupce

U objavi su se pojavili i saveti za kupce koji žele da izbegnu prevare. Najviše preporuka odnosi se na uvoz vozila iz zemalja sa pouzdanim evidencijama, poput Holandije, gde se lako proverava kilometraža. Ovim putem, kupci mogu birati automobile sa realnom kilometražom, iako je potrebno veće ulaganje u odnosu na domaće tržište polovnjaka.

- U Holandiji se kilometraža lako proveri, a ko želi auto sa nižom moraće da odreši kesu. U Srbiji za velike pare kupujete visoku kilometražu - kaže jedan korisnik.

Pored toga, naglašava se da pri kupovini, osim na stanje volana, treba obratiti pažnju na detalje poput sedišta i pedala, kao i na redovnu servisnu istoriju. Kombinacija ovih provera može značajno smanjiti rizik od kupovine automobila sa vraćenom kilometražom.