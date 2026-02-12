Slušaj vest

Plaćanje prve rate poreza za imovinu građana Srbije za 2026. ističe 18. februara. Poreska rešenja stićiće tek za koji mesec, pa građani ovu ratu plaća na osnovu prošlogodišnjih rešenja. Međutim, mnogi ne znaju da li i koliko imaju neka dugovanja.

Kancelarija za IT i eUpravu podseća građane, preduzetnike i pravna lica da putem Portala LPA (lpa.gov.rs) mogu jednostavno i brzo da provere stanje poreza na imovinu, ostvare uvid u zaduženja, izvrše plaćanja, kao i da preuzmu neophodne podatke u vezi sa svojim poreskim obavezama.

Rok za plaćanje obaveze za prvi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2026. godinu je sreda, 18. februar.

Putem Portala LPA građanima je dostupna i usluga eUverenje, koja omogućava da građani elektronski dobiju uverenje o izvršenim poreskim obavezama, bez odlaska na šalter. Ova usluga omogućava građanima da na brz i jednostavan način, elektronskim putem pribave eUverenje koje im može koristiti za različite administrativne i finansijske aktivnosti, uključujući kupovinu prvog stana, socijalnu i dečiju zaštitu, subvencije, učešće na konkursima i drugo.

- Kancelarija za IT i eUpravu kontinuirano unapređuje elektronske usluge javne uprave kako bi građanima i privredi omogućila jednostavan i siguran pristup informacijama. Jedinstveni informacioni sistem lokalnih poreskih administracija omogućava da sve potrebne informacije o porezu na imovinu budu dostupne na jednom mestu i da se usluge koriste elektronski, bez odlaska na šaltere. Sistem je dostupan 24/7, sa bilo koje lokacije, čime se obezbeđuje efikasnost i transparentnost rada lokalnih poreskih administracija - rekao je direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović.

Pristup Portalu LPA imaju svi eGrađani koji imaju otvoren nalog na Portalu eUprava, bez obzira da li koriste nalog i šifru, mobilnu aplikaciju ConsentID ili kvalifikovani elektronski sertifikat.