Energetska kompanija BKW iz Berna u javnosti se predstavlja kao snažan zagovornik ravnopravnosti polova. Ipak, tokom 2024. godine otpustila je više žena starijih od 50 godina, zbog čega se jedna od bivših menadžerki oseća diskriminisano i tvrdi da je reč o sistematskom uklanjanju starijih, skupljih radnica.

Sedište kompanije BKW nalazi se u Bernu u Švajcarskoj, a Kanton Bern je glavni akcionar ove energetske firme.

"Raznolikost je samo parola"

Na društvenim mrežama kompanije BKW Power Grid navodi da je raznolikost više od puke fraze. Za Sandru V. (ime promenjeno) to je, kako kaže, čisto licemerje.

Ćerka-kompanija BKW-a joj je tokom 2024. godine iznenada uručila otkaz, iako je, prema njenim navodima, imala dokazano veoma dobre radne rezultate. Osim nje, bez posla su ostale još četiri žene. Četiri od ukupno pet otpuštenih bile su starije od 50 godina.

- Ostaje utisak da je BKW želeo da se ciljano reši starijih, dobro plaćenih žena - kaže bivša menadžerka o svom poslodavcu.

"Radno mesto ukinuto", ali posao ostao

Sandru V. posebno je pogodilo to što je kao razlog naveden "ukidanje radnog mesta", dok je njen posao, kako tvrdi, kasnije nastavila da obavlja mlađa i jeftinija radnica na juniorskoj poziciji.

Prema njenim rečima:

i druga navodno ukinuta radna mesta kasnije su ponovo popunjena

dve žene su izgubile rukovodeće pozicije

njihove timove preuzeo je muškarac bez prethodnog rukovodećeg iskustva Bez dogovora o otkazu na sudu

Jedna od ostalih pogođenih žena, koja takođe želi da ostane anonimna, potvrdila je navode Sandre V. Nakon otkaza dugo je tražila posao i na kraju pronašla zaposlenje sa nižom platom.

Sandra V. smatra da je BKW prekršio zakon o ravnopravnosti polova. Na ročište za mirenje prošlog oktobra niko iz kompanije nije došao, uz obrazloženje da je otkazni rok već istekao.

Iako je dobila dozvolu za pokretanje tužbe, odlučila je da ne ide dalje na sud zbog velikog finansijskog rizika.

- Ko se tokom otkaznog roka nada da će ipak zadržati posao i ne reaguje odmah, praktično se sam lišava svojih prava - zaključuje ona.

Firma tvrdi da nema diskriminacije

Iz kompanije BKW navode da su otkazi dati zbog reorganizacije i da je tim u kojem su radile žene bio sastavljen oko 75 odsto od ženskih zaposlenih, pa je logično da je više žena bilo pogođeno.

BKW priznaje da je nakon otpuštanja zaposlena nova osoba sa "sličnim nazivom funkcije", ali tvrdi da ona ima drugačije kompetencije i radi u nepunom radnom vremenu.

Kompanija odlučno odbacuje tvrdnje o diskriminaciji po osnovu pola i starosti, navodeći da su presudne bile isključivo kvalifikacije.

Nije prvi put da dele otkaze na ovaj način

Ovo nije prvi slučaj u kojem se BKW suočava sa optužbama za diskriminaciju. Godine 2024. švajcarska emisija "Kassensturz" izvestila je o bivšoj direktorki komunikacija koja je, uprkos istoj poziciji i iskustvu, zarađivala oko 20.000 franaka godišnje manje od muškog kolege.

Nakon sudskog spora, BKW joj je isplatio 25.000 franaka zaostalih primanja, iako je tražila više.