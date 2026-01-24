Slušaj vest

Da li desetominutna pauza za kafu vredi gubitka posla nakon osam godina besprekornog rada? Za jednu 62-godišnju radnicu u Nemačkoj, odgovor je bio surov. Iako je reč o osobi sa stopostotnim invaliditetom, Radni sud u Hamu potvrdio je da je njen hitan otkaz bio potpuno opravdan i zakonit.

Slučaj koji je šokirao javnost, ali i postavio jasne granice u radnom pravu, dobio je svoj sudski epilog 2023. godine. Sve je počelo u oktobru 2021. godine, kada se čistačica uredno javila na posao u 7:20 ujutru. Međutim, samo sat vremena kasnije, u 8:30, odlučila je da napravi kratak predah – napustila je radno mesto i otišla u kafić preko puta ulice.

Zamka poslodavca i kobna greška

Glavni problem nije bio samo odlazak na kafu, već način na koji je to urađeno. Radnica se nije odjavila putem elektronskog sistema za evidenciju radnog vremena, što se u nemačkom pravosuđu tretira kao "krađa radnog vremena".

Ono što nije znala jeste da ju je poslodavac posmatrao. Kada se vratila sa pauze, suočena je sa pitanjem gde je bila. Umesto priznanja, radnica je izabrala put koji ju je koštao karijere: tvrdila je da zgradu nije ni napuštala i da je sve vreme bila u podrumu. Tek kada su na sto stavljene fotografije kao dokaz, priznala je istinu.

Iako je radnica uložila žalbu, ističući svoj teški invaliditet (100%) i činjenicu da je osam godina radila bez ijednog incidenta, sudije u Hamu bile su neumoljive. U presudi je naglašeno da u ovom slučaju nisu presudni ni trajanje ni učestalost krađe vremena.

- Odlučujući faktor je nepopravljiv gubitak poverenja - navodi se u obrazloženju suda, preneo je Fenix.

Sudije su smatrale da je njeno početno poricanje i laganje poslodavca u lice bilo toliko štetno da je nastavak radnog odnosa postao nemoguć. Zbog težine kršenja radne dužnosti, sud je odlučio da poslodavac nije bio dužan čak ni da joj izda prethodno upozorenje.

Specifičnost ovog slučaja je i status radnice kao osobe sa invaliditetom, koji obično nudi dodatnu zaštitu od otkaza. Međutim, nemački mediji prenose da je čak i Ured za integraciju, nakon uvida u dokaze o krađi vremena i svesnom obmanjivanju, dao neophodnu dozvolu za njen otpust.