U Centru "Sava" u Beogradu danas je održan prvi dan Drugog susreta međunarodnih učesnika izložbe Ekspo 2027 kojem su prisustvovali visoki predstavnici državnih institucija, međunarodnih organizacija i nacionalnih delegacija – predstavnici vodećih svetskih ekonomija.

Tokom ovog dana učesnicima susreta planove svojih zemalja na Ekspu 2027 predstavili su ministri, ambasadori i direktori nacionalnih institucija zaduženi za ekonomiju, trgovinu, inovacije, turizam, kulturu i sport iz 138 zemalja, kao i predstavnici brojnih međunarodnih organizacija razvojnih agencija i Ujedinjenih nacija.

Prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar finansija Siniša Mali, komesarka Ekspo 2027 i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, generalni sekretar Međunarodnog biroa za izložbe (BIE) Dimitris Kerkentzes i direktor Ekspo 2027 Danilo Jerinić poručili su su učesnicima skupa da Ekspo 2027 predstavlja jedinstvenu priliku da Beograd i Srbija postanu mesto globalnog susreta ideja, kultura i inovacija.

- Svet je danas u Beogradu i Beograd je danas svet u malom - napisao je ministar finansija Mali.

Komesarka za Ekspoo 2027 Jagoda Lazarević istakla je da je ova specijalizovana izložba prilika za jačanje međunarodnih veza, razvoj biznisa i saradnju vlada u vremenu globalnih ekonomskih izazova, poručivši da saradnja i dijalog ostaju osnova napretka i podsetila je da Beograd ima značajno mesto u istoriji međunarodne saradnje.

Komesarka Jagoda Lazarević potpisala je danas ugovore o učešću na Specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd sa komesarima za Ekspo 2027 Beograd iz 13 zemalja: Azerbejdžan, Nemačka, Sao Tome i Prinsipa, Grčka, Lesoto, Uganda, Alžir, Benini, Burkina Faso, Burundi, Kong, Eritrea, Senegal i Maldivi.

Tokom prvog dana Drugog susreta međunarodnih učesnika izložbe Ekspo 2027 oranizovano je devet mini konferencija za medije na kojima su zemlje učesnice predstavile teme i kampanje svojih zemalja za učešće na specijalizovanoj izložbi naredne godine.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027, čija je tema "Igra(j) za čovečanstvo – sport i muzika za sve" biće održana u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine.