U savremenim globalnim okolnostima članovi Vlade moraju pokazati punu posvećenost kako bi se očuvali mir, stabilnost i kreditni rejting zemlje, koji je direktno povezan sa evropskim putem Srbije, poručio je potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali. On je istakao da su Ekspo 2027 i razvoj visokih tehnologija osnova ubrzanog razvoja Srbije do 2035. godine, kao i da se već naredne godine očekuju probni letovi vazdušnih taksija.

Govoreći nakon jučerašnje tematske sednice na kojoj su razmatrane ključne strateške teme za državu, Mali je naglasio da članovi Vlade u novim globalnim okolnostima moraju dodatno da pojačaju angažman i ulože maksimalne napore u svom radu.

- Mi smo građanima Srbije obećali mir, stabilnost, ali i ekonomski napredak. Najveći teret je preuzeo predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Ako hoćete da budete u vladi, morate da se posvetite tome. Najmanje što mi možemo da uradimo je da se potrudimo da obezbedimo rast plata, penzija i da na taj način podržimo predsednika - ističe Mali u razgovoru za Jutarnji dnevnik Radio-televizije Srbije.

"Na krilima Ekspa idemo u ubrzani razvojni ciklus do 2035."

Mali je uveren da će u narednom periodu biti povećana kontrola rada i trošenja državnih sredstava, a da je plan da 2026. bude najuspešnija godina u istoriji zemlje, pogotovo kada je reč u ekonomiji.

- Na sednici smo predstavili šta je sve urađeno i šta je planirano da se uradi na Ekspu. U ovom trenutku na gradilištu Ekspa imamo 3.000 radnika koji grade mali grad. Godine 2023. tamo je bila livada. Problema i dalje ima, rokovi su kratki, ali sve mora da se reši. Do danas su 132 zemlje potvrdile učešće na izložbi, što je najviše ikada - ukazuje Mali.

Procenjuje da će status Srbije posle održavanja Ekspa biti još bolji, a da će građani moći da koriste nove pruge, putnu infrastrukturu i bolnice.

- Sve to treba da uradimo do 2027. godine, a da onda na krilima tog uspeha ubrzamo razvojni ciklus za plan programa Srbije do 2035. godine - kaže potpredsednik vlade.

"Sledeće godine probni letovi vazdušnih taksija"

Ministar finansija napominje da će 2027. godine vlada podneti izveštaj šta je sve urađeno u okviru programa "Srbija - skok u budućnost 2027".

- To će biti Ekspo, a to su i brze pruge i saobraćajnice, bolnice i škole, energetska infrastruktura. Deo tog programa je i prosečna zarada od 1.400 evra, prosečna penzija i minimalna zarada od 650 evra. Očekujemo da naša ekonomija raste pet odsto na godišnjem nivou - nabraja Mali.

Ističe da je plan Srbije do 2035. godine ubrzanje svega što je već postavljeno, uz pobede u ekonomiji, ali i inovacije u visokoj tehnologiji i sektoru veštačke inteligencije, posebno naglasivši potpisivanje ugovora o nabavci vazdušnih mobilnih taksija.

- Rađa se nova era u avijaciji, a to su mobilni leteći taksiji. Prošle nedelje smo potpisali sporazum u Davosu sa američkom kompanijom iz Kalifornije koja je lider u toj oblasti. Naredne godine imaćemo probne letove, a u zavisnosti od regulative ćemo proceniti kada će leteći taksiji biti uvedeni u svakodnevnu upotrebu. Ovo je budućnost, a takva budućnost nam treba zbog mladih - zaključuje potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali u razgovoru za Jutarnji dnevnik Radio-televizije Srbije.