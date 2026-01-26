Slušaj vest

Sedmi Međunarodni sajma voćarstva, povrtarstva i vinogradarstva, Agro Belgrade 2026, biće održan od 29-31. januara 2026. godine na Beogradskom sajmu.

Događaj predstavlja jedinstvenu priliku za izlaganje proizvoda i povezivanje domaćih i regionalnih aktera iz sektora voća i povrća sa ključnim kupcima, vodećim distributerima i maloprodajnim lancima. Posebnu priliku za dobavljače i kupce u segmentima voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva predstavlja B2B zona, koja omogućava direktne poslovne susrete i konkretne dogovore.

Pored izložbenog i B2B segmenta, sajam već tradicionalno nudi i bogat konferencijski program koji pokriva važne teme za industriju. Učesnici će imati priliku da se upoznaju sa kampanjom obuke poljoprivrednika za primenu pesticida u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, preko savremenih logističkih i izvoznih rešenja za industriju voća i povrća, pa sve do uvođenja principa regenerativne poljoprivrede, kao odgovora na sve strožije zahteve kupaca i potrebu za održivim pristupom u poljoprivredi.

Agro Belgrade je trenutno najveća sajamska inicijativa fokusirana na voćarstvo, povrtarstvo i vinogradarstvo, gde domaće proizvođače očekuju kupci iz inostranstva, ali i značajan broj regionalnih kupaca uključujući i maloprodajne lance.

- Dolaze nam odlični kupci koji su afirmisani na tržištu voća i povrća, a neke od kompanija posluju i više decenija širom Evrope i globalno. Predstavnik najveće distributivne kuće za sveže voće i povrće iz Velike Britanije je u poseti našem sajmu i učestvuje u B2B Zoni. Takođe, jedan od značajnijih trgovaca voća i povrća iz Italije želi da uspostavi dugoročne, partnerske odnose sa pouzdanim poroizvođačima lubenica, paradajza, krastavaca, ali i smrznutog voća i povrća iz Srbije i ponudi ga lancima supermarketa u Nemačkoj i drugim zemljama EU.

Takođe, dolaze nam iskusni kupci iz Rumunije, Turske i Grčke, a jednako je važno i prisustvo ritejlera i distributera iz naše zemlje i regiona, pa čak i onlajn platformi za prodaju prehrambenihproizvoda. Time želimo da svaki segment proizvođača i prerađivača voća i povrća može da nađe svoju priliku. Oni najveći će svakako biti spremni za pripreme značajne količine proizvoda, zahtevne standarde i logističke preduslove, ali i manji dobavljači mogu računati da će možda neki manji trgovinski lanac iskazati želju za saradnju - najavljuje Vladimir Živanović, direktor Agro Belgrade sajma.

- Pored kompanija iz ovog sektora, važan deo naših posetilaca čine sami poljoprivredni proizvođači, voćari, povrtari i vinogradari. Imamo odličnu saradnju sa preko 50 opština i gradova u Srbiji, regionalnim poljoprivrednim savetodavnim službama, kao i poljoprivrednim fakultetima i institutima. Zaista se trudimo da sajam i ono što on nudi približimo što većem broju proizvođača - dodaje Živanović.

- Poseban kvalitet događaja jesu neposredni kontakti poljoprivrednika sa važnim organizatorima proizvodnje i firmama izvoznicama. Poljoprivredni proizvođači na licu mesta, mogu obaviti razgovore i planirati proizvodnju sa respektabilnim domaćim i regionalnim firmama, sa njima mogu dogovoriti i količine, sortiment i uslove proizvodnje.

Do sada je na sajmu prijavljeno preko 500 izlagača iz 15 zemalja. Izlagači pokrivaju sve segmente bitne za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu, uključujući mašine, inpute i usluge, a značajan je broj i kompanija koje će predstaviti svoje sveže i prerađene proizvode na bazi voća, povrća i grožđa.

Partneri Agro Belgrade sajma su Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Grad Beograd, Sekretarijat za poljoprivredu i Privredna komora Srbije i NALED.