To je prvi korak ka pokušaju da se ovaj problem reši pre eskalacije i posledično, prekida lanca snabdevanja i uvoza namirnica. Jedno od rešenja - uvođenje posebne vize.

Privredna komora Srbije i Eurochambers, koji okuplja privredne komore širom Evrope, uputili su institucijama Evropske unije u Briselu i vladama svih država članica apel zbog dugogodišnjeg problema primene pravila o ograničenju boravka od 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana u Šengenskoj zoni za profesionalne vozače u međunarodnom drumskom saobraćaju.

PKS pisala Briselu

U pismu se navodi da ovo ograničenje ima ozbiljan uticaj na funkcionisanje transportnog sektora, stabilnost logističkih lanaca i snabdevanje širom Evrope, a problem je dodatno eskalirao nakon najava protesta transportnih kompanija iz Srbije i regiona Zapadnog Balkana na graničnim prelazima sa EU.

PKS i Eurochambers podsećaju da se više od 60 odsto ukupne trgovinske razmene regiona ostvaruje sa Evropskom unijom, zbog čega kašnjenja u transportu ugrožavaju poslovne odnose, principe pravovremene isporuke i održivost ugovora, kako za kompanije iz regiona, tako i za firme iz država članica EU.

Kako se navodi, rešenja koja je Evropska komisija predlagala prethodnih godina, poput izdavanja dozvola boravka ili statusa prekograničnih radnika, nisu primenjiva u praksi za međunarodni drumski saobraćaj.

U pismu se poziva na hitno razmatranje privremenih mera, uključujući uvođenje posebne vize ili dozvole za profesionalne vozače koja bi važila u celoj Šengenskoj zoni, povećanje dozvoljenog broja dana boravka ili izuzimanje vozača iz sistema EES dok se ne postigne trajno rešenje.

PKS i Eurochambers pozvali su na koordinisanu reakciju država članica i institucija EU kako bi se sprečile ozbiljne posledice po privredu i logističke lance.

Šta traže srpske institucije? uspostavljanje jedinstvene, posebne vize ili dozvole za profesionalne vozače, koja bi važila u celokupnoj Šengenskoj zoni,

alternativno, mogućnost povećanja dozvoljenog broja dana boravka u okviru pravila 90/180 ili

razmatranje tehničke i pravne izvodljivosti izuzimanja profesionalnih vozača od unosa u EES sistem, dok se ne postigne sistemsko rešenje. Blokada granica u ponedeljak

Protest vozača kamiona, odnosno, prevoznika iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine najavili protest koji će biti održan 26. januara zbog EES sistema. Oni su naveli da će tog datuma svi teretni granični prelazi prema zemljama Šengena biti blokirani.

Vozačima iz Srbije pridružiće se i kolege iz Turske.

Blokada 15 graničnih prelaza

Dodaje se da će istovremeno početi protesti na sledećim graničnim prelazima:

GP Batrovci

GP Šid

GP Neštin

GP Bačka Palanka

GP Bogojevo

GP Bezdan

GP Bački Breg

GP Kelebija

GP Horgoš

GP Srpska Crnja

GP Vatin

GP Đerdap

GP Gradina

GP Preševo