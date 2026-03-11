Slušaj vest

Iransko ostrvo Harg, mali komad zemlje na severu Persijskog zaliva ostaje van domašaja američkih i izraelskih napada dok sukob na Bliskom istoku ulazi u drugu nedelju. Analitičari upozoravaju da je to jedno od najvažnijih energetskih čvorišta na svetu, jer skoro sav iranski izvoz nafte prolazi kroz njega.

Stoga, svaki napad ili pokušaj zauzimanja ostrva mogao bi imati velike posledice i za Iran i za globalno energetsko tržište.

Ogroman značaj za iransku ekonomiju

Harg se nalazi oko 25 kilometara od iranske obale u Persijskom zalivu. Iako je relativno malo ostrvo, njegov značaj za iransku ekonomiju je ogroman.

Procenjuje se da oko 90 odsto iranskog izvoza sirove nafte prolazi kroz njega. U njemu se nalaze veliki terminali za utovar nafte u tankere, sa ukupnim kapacitetom utovara procenjenim na oko sedam miliona barela dnevno.

Nakon utovara, tankeri nastavljaju putovanje kroz jedan od najvažnijih pomorskih koridora za globalnu trgovinu energijom.

Foto: Shutterstock

Zbog ove lokacije, analitičari često opisuju Harg kao ključnu tačku u iranskoj naftnoj infrastrukturi.

- To bi prekinulo dovod nafte u Iran.

Upravo zato neki vojni analitičari veruju da bi moguće zauzimanje ostrva moglo imati snažan uticaj na iranski režim.

Petras Katinas, istraživač u londonskom odbrambenom institutu RUSI, upozorava da bi takav potez imao ozbiljne posledice po Teheran.

- Zauzimanje ostrva bi prekinulo naftni spasilački sistem Irana - rekao je Katinas, napominjući da je izvoz nafte ključni izvor prihoda za iransku državu.

Dodao je da bi kontrola nad ostrvom dala Sjedinjenim Državama snažnu pregovaračku prednost u budućim razgovorima sa Teheranom, bez obzira na to ko će njime vladati nakon završetka sukoba.

Operacija puna rizika

Uprkos strateškom značaju ostrva, vojni analitičari upozoravaju da bi njegovo osvajanje bilo izuzetno rizično .

Takva operacija bi zahtevala kopnene snage, a američka administracija trenutno pokazuje oprez prema učešću u takvoj vrsti vojne akcije.

Analitičar tržišta nafte Tamas Varga smatra da bi zauzimanje Harga bio ozbiljan udarac iranskoj ekonomiji.

- Ako bi predsednik Tramp odlučio da zauzme ovo ključno energetsko čvorište, to bi bio veliki udarac za iranski režim jer bi ga lišilo nafte jednog od najvažnijih izvora prihoda - rekao je Varga.

Foto: Golden Dayz/Shutterstock

Ali on takođe upozorava da bi takav potez otvorio nove bezbednosne rizike: ostrvo bi moglo postati stalna meta iranskih dronova i raketa, što bi zakomplikovalo situaciju u regionu.

Posledice po svetsko tržište nafte

Sukob na Bliskom istoku već ima snažan uticaj na globalno tržište energije: cena nafte je u jednom trenutku porasla na skoro 120 dolara po barelu što je najviše od 2022. godine.

Dodatni problem je situacija u Ormuskom moreuzu. Ovaj pomorski prolaz obično prevozi oko 20 procenata svetske trgovine naftom i gasom, ali je saobraćaj gotovo potpuno obustavljen od početka sukoba.

Stoga, analitičari upozoravaju da bi svaki napad na Harg mogao izazvati još veće poremećaje na energetskom tržištu.

Direktor investicione kuće VanEk, Jan van Ek, ističe da je ovo jedna od najosetljivijih tačaka u celom sistemu.

- Ovo je mesto preko kojeg se izvozi oko 90 odsto iranske nafte - to je pravo usko grlo u sistemu - rekao je Van Ek.

Prema njegovim rečima, kontrola nad takvom tačkom mogla bi postati važan politički i ekonomski adut u odnosima između Vašingtona i Teherana.