Drugog dana Susreta učesnika međunarodne specijalizovane izložbe Ekspo 2027 (International Participants Meeting – IPM) u Centru "Sava" u Beogradu održano je 15 mini-konferencija za medije, na kojima su zemlje učesnice predstavile planove za paviljone, teme i aktivnosti kojima će naredne godine celom svetu predstaviti svoju bogatu tradiciju, identitet i umetnost.

Učesnici su istakli da je Ekspo Beograd 2027 prilika za integraciju u globalnu ekonomiju i naglasili da će zemlje moći da predstave svoje potencijale, ojačaju međunarodna partnerstva i unaprede saradnju, kao i da sa velikim interesovanjem i nestrpljenjem očekuju održavanje izložbe u Beogradu.

