Mali je, na konferenciji avio-kompanija ERA, koja se danas održava u Beogradu, rekao da je Ekspo 2027 u Evropi, a ne na nekom drugom kontinentu i da je to velika prilika za ceo region.

- To je jedna velika prilika za nas. Otvara se veliki prostor za turizam, turiste i dalja ulaganja. Za dolazak investitora u Srbiju i u ovaj region - rekao je ministar.

Podsetio je i da je juče u Beogradu počeo Drugi susret učesnika na Međunarodnoj specijalizovanoj izložbi Ekspo Beograd 2027 (International Participants Meeting - IPM) u Sava Centru kome prisustvuje skoro 500 delegata iz celog sveta.

- Konferencija traje danas i sutra. Imamo predstavnike iz zemalja širom sveta u Beogradu, učesnike na predstojećem specijalizovanom Ekspu koji će biti održan u Beogradu 2027. godine. Zamislite samo - oko 451 predstavnik ili delegat, u vremenu ovakvih globalnih previranja, geopolitičkih kriza i svega ostalog, a sve te zemlje dolaze zajedno u Beograd, u Srbiju - naveo je Siniša Mali.

Istakao je i da je veliki odziv delegata uspeh za Srbiju.

- To je za nas veliki uspeh, ali takođe pokazuje, po mom skromnom mišljenju, da ljudi i dalje žele da komuniciraju. Žele da razgovaraju o drugim temama, ne o ratu i konfliktima. Žele da budu sigurni da rastu, da raste životni standard, da putuju - dodao je on.

Kako je istakao, trenutno je više od 130 zemalja potvrdilo učešće na izložbi Ekspo 2027 u Beogradu, čime je oboren rekord od 115 učesnika na specijalizovanoj izložbi Ekspo u Astani.

Dodao je da će ovo biti "ubedljivo najveći događaj u istoriji specijalizovanih Ekspo izložbi".