Slušaj vest

Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 41,09 milijardi evra, što je malo manje nego u utorak.

Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 15 u kategoriji "ekstremni strah", malo poboljšan u odnosu na jučerašnji nivo 13 u istoj kategoriji.

Izjava američkog predsednika Donalda Trampa o mogućem kraju rata u Iranu značajno je doprinela trenutnom rastu bitkoina i šireg tržišta kriptovaluta, ali pozitivniji trend je povezan i sa slabljenjem dolara i povratkom kapitala u rizičnije sektore imovine, preneo je Koindesk.

Vrednost itirijuma (ETH) danas je porasla za 2,11 odsto na 1.769,64 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 0,86 odsto na 557,45 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) porasla je za 0,94 odsto na 74,32 evra, a avalanš (AVAX) za 3,75 odsto na 8,36 evra. Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,13 evra, što je za 1,65 odsto manje nego juče.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom. Najveći rast trenutno beleže kriptovalute PIXEL, XAI i RONIN.

Biznis Kurir/Telegraf

Ne propustiteInfoBizSkok bitkoina: Indeks straha u zoni ekstremnog
Bitkoin Bitcoin
InfoBizI to se dogodilo, porasla vrednost bitkoina: Danas prebacio vrednost od 57.000 evra
bitkoin.jpg
InfoBizBitkoin nastavlja da pada: Indeks straha neznatno blaži nego juče
shutterstock_Bitkoin (5).jpg
InfoBizBitkoin opet pada: Raste i indeks straha, još je gori nego juče
Bitkoin