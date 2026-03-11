Slušaj vest

Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 41,09 milijardi evra, što je malo manje nego u utorak.

Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 15 u kategoriji "ekstremni strah", malo poboljšan u odnosu na jučerašnji nivo 13 u istoj kategoriji.

Izjava američkog predsednika Donalda Trampa o mogućem kraju rata u Iranu značajno je doprinela trenutnom rastu bitkoina i šireg tržišta kriptovaluta, ali pozitivniji trend je povezan i sa slabljenjem dolara i povratkom kapitala u rizičnije sektore imovine, preneo je Koindesk.

Vrednost itirijuma (ETH) danas je porasla za 2,11 odsto na 1.769,64 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 0,86 odsto na 557,45 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) porasla je za 0,94 odsto na 74,32 evra, a avalanš (AVAX) za 3,75 odsto na 8,36 evra. Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,13 evra, što je za 1,65 odsto manje nego juče.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom. Najveći rast trenutno beleže kriptovalute PIXEL, XAI i RONIN.