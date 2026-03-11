Slušaj vest

Nakon ograničenog obnavljanja letova prošle nedelje i zabrinutosti oko putovanja zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku, cene hotela u Dubaiju doživljavaju kolaps usled nedostatka novih rezervacija.

- Popunjenost hotela pala je na oko 20 odsto prošle nedelje. Prognoza za ovu nedelju je da će popunjenost biti jednocifrena. Nažalost, biće potrebno vreme da se situacija oporavi - izjavio je hotelijer koji radi u jednom luksuznom hotelu u Dubaiju.

Druga osoba upoznata sa situacijom rekla je da su prosečne dnevne cene pale za 50 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Prema novoj ponudi "boravi i večeraj", luksuzne sobe dostupne su već od 349 AED po osobi (oko 80 evra) u luksuznom odmaralištu FIVE Palm Jumeirah, pri čemu se ceo iznos naknade za sobu može iskoristiti za večeru, piće i spa usluge širom odmarališta. Insajderi iz industrije navode da su luksuzne sobe u ovom odmaralištu obično procenjene na iznose iznad 1.000 AED (oko 230 evra).

Prema cenama objavljenim na popularnom portalu za putovanja, soba u Taj Jumeirah Lakes Towers dostupna je za7.219 rupija (oko 65 evra) plus 2.124 rupije (20 evra) poreza za boravak 11. marta, dok je soba u Shangri-La Dubai dostupna za 13.738 rupija (130 evra) plus 3.591 rupiju poreza (oko 30 evra).

Foto: Seth Michael/Shutterstock

Soba u Taj Dubai dostupna je za 12.489 rupija (oko 120 evra) plus 3.310 rupija (30 evra) poreza za isti datum, dok je soba u hotelu Lemon Tree u Džumeiri bila dostupna za 5.926 rupija (55 evra) plus 1.708 rupija poreza.

Februar je tipično jak mesec za hotelsko poslovanje u Dubaiju, ali je prihod po raspoloživoj sobi opao za do 25 odsto u nekim danima u drugoj polovini meseca u poređenju sa prošlom godinom. To je rezultiralo time da je ukupni prihod po raspoloživoj sobi bio 3-4 odsto niži za taj mesec, rekao je Manav Tadani, osnivač i predsednik kompanije Hotelivate.

- Puni uticaj sukoba ostaje neizvestan i zahtevaće pristup čekanja i posmatranja - dodao je on.

Trenutno postoji manje od 1.000 soba pod upravom indijskih brendova na tržištu Dubaija, prema rečima Nandivardana Džaina, generalnog direktora kompanije NOESIS Hotel Advisors.

- U tom kontekstu, bilo kakva kratkoročna fluktuacija u hotelskim cenama ili popunjenosti u Dubaiju verovatno neće imati značajan uticaj na ukupne finansijske rezultate indijskih hotelskih kompanija. Njihova finansijska izloženost na prekomorskim tržištima kao što je Dubai u velikoj meri je ograničena na naknade za upravljanje i podsticajne naknade - dodao je.

Sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela s jedne strane i Irana s druge svakodnevno košta turistički sektor Bliskog istoka oko 515 miliona evra, pokazuju procene Svetskog saveta za putovanja i turizam (WTTC).