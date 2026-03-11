Slušaj vest

Kada se beba prevremeno rodi, svaki dan je važan. Prvi sati, prvi udah, prvi dodir – sve postaje borba u kojoj savremena oprema, znanje i posvećenost zdravstvenih radnika imaju presudnu ulogu.

U Srbiji je prošle godine rođeno 58.445 beba. To je za 1.886 manje nego u 2024. godini. Zato je važno da svaka beba dobije najbolji mogući početak u životu. Prevremeni porođaji i dalje su vodeći uzrok smrtnosti novorođenčadi i odgovorni su za 60 odsto svih smrti u neonatalnom periodu, kao i za 42 odsto smrtnih slučajeva dece mlađe od pet godina.

Unapređenje perinatalne i neonatalne zdravstvene zaštite zato ostaje jedan od prioriteta zdravstvenog sistema. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, u dugogodišnjoj saradnji sa UNICEF-om, kontinuirano unapređuje kvalitet perinatalne i neonatalne zdravstvene zaštite kroz uvođenje savremenih standarda, nabavku opreme i edukaciju stručnog kadra.

Kroz kampanju „Tako mali da bi u srce stali“, koju UNICEF u Srbiji sprovodi već godinama uz podršku građana i kompanija, unapređene su jedinice neonatalne intenzivne nege u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu, a oko 10.000 prevremeno rođenih beba dobilo je adekvatnu terapiju i negu. Samo prošle godine, UNICEF je podržao neonatologiju u Srbiji sa opremom vrednom oko 28 miliona dinara.

Sada je cilj da podrška stigne i do drugih porodilišta i neonatoloških odeljenja širom zemlje, posebno u regionima gde su potrebe najveće, kako bi se smanjile razlike u dostupnosti kvalitetne nege i obezbedili jednaki uslovi za svaku bebu.

Planirana je nabavka inkubatora, reanimacionih stolova, nazalnih CPAP aparata, gasnih analizatora, aspiratora, foto lampi, špric pumpi, pulsnih oksimetra kao i opreme za porodično orjentisanu razvojnu negu (fotelje, gnezda, prekrivači) u ukupnoj vrednosti od 30 miliona dinara.

Savremena oprema omogućava pravovremeno i kvalitetno zbrinjavanje u najosetljivijim trenucima. Istovremeno, razvojna nega, podrška dojenju i kontakt „koža na kožu“ sa roditeljima doprinose oporavku i dugoročnom razvoju deteta.

„Savremena oprema, stručnost lekara i zdravstvenog osoblja, uz kontakt bebe sa mamom i tatom od samog rođenja, omogućuju bebama koje su rođene pre vremena da prežive i očuvaju svoje vitalne funkcije. Zajedno možemo da obezbedimo da kvalitetna neonatalna nega bude dostupna u svakom delu Srbije i na raspolaganju svakoj bebi. Udružimo snage u ime najosetljivijih beba i njihovih roditelja i pokažimo im da nisu sami“, izjavila je Jelena Kovačević iz UNICEF-a.

UNICEF poziva građane i kompanije da podrže kampanju i pomognu da porodilišta i neonatološka odeljenja dobiju opremu koja je neophodna za zbrinjavanje najmlađih pacijenata.

Podržite kampanju „Tako mali da bi u srce stali“. Jer svaka beba zaslužuje siguran početak.